Un smartphone milieu de gamme avec un appareil photo 192 MP pourrait arriver bientôt

Alors que nous accueillons toujours les premiers smartphones avec des capteurs de 108 mégapixels, comme le Samsung Galaxy S20 Ultra ou le Xiaomi Mi 10 Pro, le passer à près de 200 MP pourrait être plus proche. Plus précisément, dans quelques semaines.

Cela a été révélé sur le réseau social chinois Weibo le compte Digital Chat Station, qui pointe vers un smartphone avec un capteur de ces caractéristiques qui sera annoncé sur un smartphone le mois prochain. Ce terminal intégrerait le processeur Snapdragon 765 de Qualcomm, le dernier concentré sur le milieu de gamme le plus exigeant annoncé par le broyeur de San Diego en décembre dernier.

Ce SoC a, parmi ses différentes qualités, la présence du Prise en charge de la caméra 192 mégapixels, donc son inclusion est non seulement possible, mais il semble que ce soit une question de temps qu’elle finisse par se produire. Comme ce n’est pas le processeur destiné aux phares du moment – c’est le Snapdragon 865 -, il faut espérer que ce futur téléphone n’a pas non plus un prix très élevé.

Un mystère

Pour le moment, les données sur quel pourrait être l’appareil qui intègre le capteur mentionné, qui ne sait pas non plus par qui il serait fabriqué. Dans tous les cas, la source susmentionnée pointe vers un lancement en mai, il ne devrait donc pas prendre trop de temps pour effacer les inconnues.

Déjà dans sa présentation, plusieurs fabricants ont exprimé leur intention de lancer des smartphones avec ce processeur dans les premiers mois de 2020, qui inclut le support 5G intégré, avec des noms tels que Nokia, Xiaomi ou Motorola parmi eux.

