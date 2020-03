un smartphone pas cher avec de bonnes fonctionnalités

Lorsque TCL a relancé le légendaire Alcatel, il jouait avec un atout important: une image de marque forte construit dans la mémoire de la grande majorité des utilisateurs. Cependant, les consommateurs d’aujourd’hui, peut-être en raison de la large offre du marché, ne sont pas les mêmes qu’il y a des années, ils sont plus exigeant et ils ne sont pas disposés à payer plus d’argent que nécessaire.

Parmi les quatre principales gammes de téléphones actuellement sur le marché, deux se partagent la part la plus élevée: le milieu de gamme et la gamme d’entrée de gamme. Le pourcentage de personnes haut de gamme et haut de gamme, bien qu’encore important, est visiblement plus faible. Et c’est précisément dans la gamme d’entrée que Alcatel veut à nouveau influencer cette année.

Après le succès de l’année dernière, TCL a renouvelé son terminal Alcatel 1S (2020) et, comme pour le modèle 2019, il a montré que l’entrée de gamme n’a que le nom. Bien sûr ce n’est pas du tout la sensation qui ne transmet rien d’autre pour le sortir de la boîte et après l’avoir tenu dans la main. Disponible en deux couleurs, Agate Green et Power Grey, c’est un téléphone qui donne de très bonnes impressions à la fois dans les matériaux et les finitions.

L’appareil photo principal de l’Alcatel 1S 2020 est composé de trois capteurs 13MP, 5MP et 2MP.

Si nous commençons à l’analyser de l’extérieur, la première chose que nous voyons est intéressante Écran HD + Vast de 6,22 pouces, avec un ratio écran corporel de 87,5%. Le résultat est une navigation et une expérience multimédia beaucoup plus immersives, où la seule chose que nous voyons est une encoche en forme de goutte qui, après quelques minutes d’utilisation, passe complètement inaperçue et ne gêne pas du tout la plongée. Le choix de cet écran répond à l’intérêt croissant de l’utilisateur mobile d’aujourd’hui, qui utilise de plus en plus son téléphone non seulement pour lire des vidéos, mais aussi pour consommer du contenu en streaming sur des plateformes telles que YouTube ou Netflix.

Triple caméra: qui a dit la plage d’entrée?

Sans aucun doute, l’appareil photo est l’un des aspects auxquels les utilisateurs accordent le plus d’importance. Traditionnellement, on pensait qu’un téléphone de moins de 150 euros ne pouvait pas être trop attendu. Cependant, TCL a inversé ce concept et nous pouvons maintenant profiter d’une qualité photographique plus que raisonnable dans le nouvel Alcatel 1S 2020.

Pour y parvenir, il a conçu un module dans lequel nous voyons jusqu’à trois caméras, toutes préparées pour obtenir de bons résultats dans différents scénarios.

La configuration de la caméra est divisée en trois capteurs 13MP + 5MP + 2MP. D’une lentille macro pour pouvoir se rapprocher très près d’un objet et se concentrer sans problème sur un super grand angle avec lequel capturer un plus grand angle de vue.

Mode automatique vs grand angle

Mais un bon matériel sans bon logiciel derrière n’est pas complet. Pour cela, le nouvel Alcatel 1S 2020 a le dernier innovations en intelligence artificielle appliquées à la photographie. Grâce à lui, le téléphone lui-même reconnaît jusqu’à 22 scénarios différents et établit les touches nécessaires pour améliorer encore le résultat de la photographie.

Avec un prix de départ de 119 euros, nous pouvons avoir un téléphone avec de bonnes prestations.

Enfin, bien que nous puissions déjà le voir dans le modèle précédent, le nouvel Alcatel 1S 2020 permet également de réaliser des effets sur mode portrait ou effet bokeh qu’à cette occasion on obtient un résultat encore plus pressé, en respectant encore plus l’objet principal et le flou du fond.

La section photographique est complétée par son appareil photo frontal 5MP et son flash LCD pour obtenir de meilleurs selfies: plus lumineux et plus net.

Processeur Octa-Core pour exécuter les applications en douceur

Après avoir vu le design et la caméra, il est maintenant temps de revoir le processeur qui déplace toutes les applications et fonctions du téléphone. Pour y parvenir de manière légère et rapide, Alcatel a intégré un processeur Octa Core avec une configuration de 32 Go de RAM et 3 Go de ROM. Plus que suffisant pour exécuter des applications telles que WhatsApp, mail, surfer sur Internet et même pour jouer à quelques jeux pas trop exigeants.

Le deuxième aspect dans lequel le processeur joue un rôle important est l’optimisation de la batterie. Grâce aux 4000 mAh, nous pouvons passer de nombreuses heures à regarder des vidéos et à jouer à des jeux. Bien sûr, une utilisation quotidienne moyenne est assurée et nous n’aurons pas à passer par le chargeur toutes les quelques heures.

Google pour le rendre encore plus intelligent

En plus de la technologie d’intelligence artificielle, le nouvel Alcatel 1S 2020 comprend également les fonctionnalités intelligentes de Google Voice Assistant. Ces assistants sont si importants que le nouvel appareil Alcatel dispose d’une clé physique dédiée à l’appel des services Google et à son utilisation, de la connaissance de la météo dans une ville à la traduction de mots et de conversations si nous sommes à l’étranger.

Alcatel positionne cet appareil dans la plage d’entrée, et cela se reflète dans les 119 euros de son prix de départa en Espagne, mais si nous assistons et comparons ses spécifications avec certains téléphones de milieu de gamme, nous voyons comment ils ne sont pas si disparates. En général, quand quelqu’un achète un téléphone dans cette gamme de prix, en peu de temps, il peut penser qu’il est en deçà. Dans ce cas, il n’en est rien.