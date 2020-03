Une technologie devenue inutile pour nous peut-elle sauver la jungle du changement climatique et les animaux en voie de disparition des braconniers? C’est vrai, tous les smartphones que nous jetons dans un tiroir ou à la poubelle parce qu’ils sont vieux ils peuvent encore contribuer à quelque chose de plus grand. Topher White de Rainforest Connection explique: “la technologie est cruciale dans la lutte contre le changement climatique”, et il le dit en fixant sur un tronc d’arbre un système d’amplification sonore alimenté par un vieil appareil.

Le jeune ingénieur électronique californien explique que ses capteurs construits à la main, ils sont utilisés pour détecter le rugissement des camions, celui des tronçonneuses, des coups de feu ou des malédictions des bûcherons. Sons et signes avant-coureurs d’une destruction de l’ordre naturel qui influencent irrémédiablement le climat et la faune. Pour cela, Topher profite des téléphones Android épuisés pour capter les signaux des cellules placées sur les troncs et transférer les données vers les serveurs.

Un smartphone peut sauver la jungle, Rainforest Connection arrive

Malgré les systèmes de surveillance acoustique, sans l’implication des tribus et des communautés locales, ainsi que les ONG et les gardes forestiers, les responsables de la déforestation et du braconnage n’ont jamais pu être chassés. Commentaires de Topher White:“Chacun de ces rangers est un guerrier indigène armé d’un arc et d’une flèche, et tous ensemble, ils font bien plus qu’une équipe d’ingénieurs Tesla pour lutter contre le changement climatique.”

Selon le WWF, plus de 7 millions d’hectares de forêts sont détruits chaque annéeou l’équivalent de 27 terrains de football chaque minute. Les émissions de CO2 qui en résultent que la jungle ne peut absorber correspondent à 11% des émissions mondiales. Donc, ce qui reste des smartphones à jeter est assemblé dans une unité d’écoute et fixé aux coffres comme s’il s’agissait d’un trésor inestimable.

L’idée de Rainforest Connection est née en 2011, lorsque Topher a visité une réserve où des gibbons enlevés et ciblés par des braconniers sont sauvés et traités. Le nom de son ONG dérive du recyclage vertueux des appareils électroniques que White réajuste et transforme pour arrêter les criminels environnementaux entre l’Amérique du Sud et l’Afrique.