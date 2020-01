un SoC MediaTek dévoilé depuis le portail Geekbench

Au cours des dernières semaines, nous avons eu l’occasion de découvrir certaines des futures fonctionnalités que nous trouverons à bord du prochain smartphone moyen-bas de gamme de Samsung, à savoir le Samsung Galaxy A41. Maintenant, cependant, les premiers repères du portail bien connu sont ajoutés à ces informations Geekbench.

Samsung Galaxy A41 sur Geekbench: c’est ce qui a été divulgué

Les récentes rumeurs ont révélé certaines informations concernant par exemple la batterie et le secteur photographique du prochain appareil de la série Samsung Galaxy A 2020. Cependant, comme déjà mentionné, le smartphone a maintenant été repéré sur le portail de référence Geekbench, révélant quelques informations supplémentaires.

L’appareil a été enregistré avec le numéro de modèle SM-A415F et a marqué 1684 points en simple cœur et 5043 points en multi cœur. Cependant, les informations les plus intéressantes qui ont fuit de ces benchmarks sont le processeur que nous trouverons à bord de l’appareil. Sur le dernier Galaxy A40, il y a un processeur de la société, c’est-à-dire le SoC Exynos 7904. Pour son successeur, le Galaxy A41, il semble que Samsung ait décidé de ne pas adopter de processeur Exynos. Plus précisément, Geekbench nous a révélé qu’à bord du nouvel appareil, il y aura un processeur MediaTek, c’est-à-dire le SoC MediaTek Helio P65. Ce dernier sera accompagné de 4 Go de RAM et d’Android 10.

En plus de cela, des rumeurs et des fuites précédentes nous ont révélé que le nouveau smartphone du géant sud-coréen en aura un Batterie de 3500 mAh. Son secteur photographique sera cependant constitué d’une double caméra arrière, avec respectivement des capteurs photographiques 48 + 2 mégapixels. Reste à savoir quelle sera la conception de ce Samsung Galaxy A41. Nous verrons si la société décide également d’adopter un écran Infinity-O.