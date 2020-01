Un sommet de 52 semaines pour AAPL avant le rapport sur les résultats de mardi

Le titre AAPL a atteint un nouveau sommet de 52 semaines avec l’ouverture du marché ce matin. Le plus haut précédent des 12 derniers mois était de 319,99 $, et le titre a immédiatement atteint 320,25 $.

Au moment où j’écris, c’est environ 322 $…

En plus du plus haut de 52 semaines de ce matin, le titre a atteint hier un plus haut historique, à 319,23 $. Cela a donné à la société une capitalisation boursière de 1399 milliards de dollars, devant Microsoft, Apple, Amazon et Facebook.

Bien qu’un sommet de 52 semaines ne signifie pas grand-chose isolément, les rapports sur la chaîne d’approvisionnement, les données gouvernementales et les enquêtes auprès des consommateurs indiquent tous qu’Apple rapporte de solides données financières dans le rapport sur les résultats de mardi. Certains éléments indiquent que les modèles de l’année dernière se vendent mieux que prévu.

Un rapport du CIRP a suggéré que les trois modèles d’iPhone 11 représentaient 69% des ventes d’iPhone aux États-Unis au cours du trimestre des fêtes, mais ont également signalé une baisse de l’ASP.

Sans surprise, l’iPhone 11 moins cher était le plus populaire, représentant 39% de tous les iPhones vendus. L’iPhone XR vieux d’un an continue également de bien se vendre à son prix nouvellement réduit de 599 $.

En comparant la gamme d’iPhone de vacances entre 2018 et 2019, le CIRP rapporte que le prix de vente moyen est passé de 839 $ en décembre 2018 à environ 809 $. Comme Apple a réduit les prix de l’iPhone 11 de 50 $, un certain niveau de baisse de l’ASP était à prévoir.

Les ventes d’iPhone en Chine se portent également bien après une période difficile.

La croissance des ventes d’iPhone s’accélère en Chine, deuxième marché d’Apple après les États-Unis. La croissance de 6% en glissement annuel observée en septembre et octobre de l’année dernière a atteint 18,7% en décembre, selon les données officielles du gouvernement chinois […]

La réalisation d’une croissance significative en Chine est particulièrement impressionnante à un moment où le marché dans son ensemble est en baisse: les expéditions totales de smartphones dans le pays ont baissé de plus de 13% en glissement annuel.

Le modèle de base iPhone 11 est considéré comme un facteur particulier, offrant de nombreuses fonctionnalités du modèle phare Pro à un prix beaucoup plus abordable.

Et plus tôt cette semaine, Apple aurait demandé à TSMC d’augmenter la production de puces A13.

Le rapport indique que la demande pour l’iPhone 11 et l’iPhone 11 Pro «surpasse le marché et les attentes d’Apple». À son tour, Apple demande à TSMC d’augmenter la production du processeur A13 pour répondre à cette demande. Une personne qui a parlé à Bloomberg a spécifiquement cité l’iPhone 11 d’entrée de gamme comme «un moteur particulier pour la demande accrue».

Apple devrait publier mardi ses résultats financiers du premier trimestre 2020 (quatrième trimestre 2019). En plus de découvrir comment la société s’est comportée pendant le trimestre des fêtes, les investisseurs seront impatients d’entendre les indications d’Apple pour le trimestre en cours.

