Un sondage de League of Legends révèle que presque tous les joueurs ont été harcelés

Le dernier League of Legends les résultats du sondage sont sortis, révélant que presque tous les joueurs interrogés ont déclaré avoir été harcelés dans le jeu. Dans League of Legends de Riot Games, les matchs durent environ 15 à 20 minutes, remplis d’une action intense avec une communication constante entre les joueurs en ligne. Cela laisse beaucoup de place à l’interaction, y compris le comportement toxique, que la grande majorité des répondants au sondage ont décrit comme témoin dans les résultats de ce récent sondage.

League of Legends est un MOBA extrêmement populaire créé par Riot Games. Le jeu, disponible uniquement sur PC, voit les combattants se diviser en équipes basées sur la stratégie qui choisissent différents champions pour conquérir les bases des équipes adverses. League of Legends est connu pour ses nombreux champions colorés et son gameplay rapide et souvent féroce.

Comme rapporté par PC Gamer, ces nouvelles données d’enquête proviennent d’une grande étude de près de 3 800 joueurs de League of Legends de diverses communautés LoL Reddit. Le créateur de l’enquête, Clanaria, a posé aux joueurs une série de questions détaillées qui souhaitaient connaître les détails concernant les modes de vie, les habitudes, les expériences, les carrières et bien plus encore. Selon les résultats, compilés dans une infographie massive que les joueurs peuvent examiner sur Imgur de Celianna, 98% des joueurs ont déclaré qu’ils avaient été harcelés pendant un jeu, avec une marge d’erreur de 100%. Alors que l’enquête couvrait une variété de comportements abusifs, les plus courants se sont révélés être critiqués pendant un match, envoyer des messages de spam ou des invitations et être victimes de harcèlement sexuel – ce dernier étant principalement confiné à la population féminine de 12% de League of Legends. joueurs.

Parmi les personnes interrogées, une majorité avait entre 21 et 24 ans, avec la plus grande partie de joueurs entre 18 et 30 ans, et un total de 75% de moins de 25 ans. Le rapport a également montré qu’une majorité de joueurs jouaient pour 6 à 7 ans, avec seulement 9% ayant joué pendant un an ou moins. Bien que la toxicité ne soit pas exactement une surprise dans les jeux multijoueurs en ligne, cette nouvelle étude fournit des informations plus concrètes sur l’un des plus grands MOBA de l’histoire, avec actuellement plus de joueurs que les 10 autres jeux Steam combinés. Les rédacteurs font de leur mieux pour aider, car l’enquête et l’infographie suivante ont créé des «points» pour divers comportements toxiques et différents niveaux de toxicité, les pires contrevenants étant classés «extrêmement toxiques». L’étude a révélé que la classe la moins bien comportée en LoL est actuellement les Slayers, qui ont été jugés extrêmement toxiques à 26%.

Riot Games a eu son lot de problèmes dans le passé, comme les fiasco avec des tireurs d’élite Twitch interdits salés. La société a un prochain League of Legends Événement des finales mondiales en Chine, il doit vraiment rester propre, et une nouvelle division de jeux sur table qui n’a pas besoin de mauvaises associations de marque pour l’alourdir. Maintenant, la question est de savoir comment Riot Games va répondre à ce qui est essentiellement une étude indépendante, peu importe ce qu’elle peut dire sur la toxicité?

