Un spectacle de drones coronavirus sud-coréen à couper le souffle encourage tout le monde à «remonter le moral»

En ce qui concerne une mise à jour mondiale des coronavirus, il n’y a pas beaucoup de bonnes nouvelles pour le moment – bien qu’il y ait des exceptions, comme en Corée du Sud, qui a fait un meilleur travail que la plupart des pays pour maîtriser le virus et lutter contre le virus foyers.

En conséquence, le gouvernement a organisé ces derniers jours une exposition massive de drones qui a servi à la fois à honorer les travailleurs de la santé du pays, mais aussi à lui rappeler de faire des choses comme continuer à porter des masques et se laver les mains pour que la chance d’un nouveau COVID- 19 vague est diminuée dans le pays.

À l’échelle mondiale, plus de 11,5 millions de cas confirmés de coronavirus ont été signalés, selon les dernières données de l’Université Johns Hopkins. De même, plus de 535 000 personnes sont décédées lors de la pandémie de coronavirus.

Une grande partie de la couverture médiatique de la pandémie de coronavirus se concentre actuellement sur les pays et les endroits du monde qui sont les plus en difficulté, comme les États-Unis – où les épidémies au niveau de l’État semblent presque hors de contrôle dans des endroits comme le Texas.

Un pays qui a été assez brillant dans sa lutte contre le coronavirus, d’autre part, est la Corée du Sud, qui, selon les dernières statistiques de l’Université Johns Hopkins, n’a vu qu’un peu plus de 13 000 cas confirmés depuis le début de la pandémie et 284 signalés décès. Dans ce sens, pour présenter un remerciement à son personnel médical de première ligne et à ses travailleurs de la santé à travers le pays, le gouvernement a organisé un incroyable drone au-dessus du fleuve Han ces derniers jours, dans la capitale du pays, Séoul.

L’incroyable écran, que vous pouvez consulter en détail ci-dessous, a duré environ 11 minutes et comprenait 300 drones, le tout organisé par le ministère des Terres, des Infrastructures et des Transports du gouvernement.

À un moment de l’affichage, vous pouvez voir les drones s’organiser en motifs lumineux qui rappellent aux gens de toujours porter des masques faciaux, de se laver les mains et de se distancer socialement – et, enfin, de «remonter le moral» et de ne pas laisser cette pandémie mondiale s’atténuer vos esprits plus que nécessaire. Tous ces rappels sont précieux, car ce n’est pas parce que la Corée du Sud est bien plus avancée que nous dans sa victoire sur le virus que cela ne veut pas dire qu’ils ne sont pas inquiets de baisser la garde et de faire face à une toute nouvelle vague de coronavirus.

Fait intéressant, bien que la Corée du Sud ait très bien combattu le virus, elle a également affaire à une version à plus petite échelle de la même antipathie contre certaines protections que nous voyons à travers les États-Unis – des fanatiques de masque anti-visage, etc. En effet, la police sud-coréenne a enregistré des centaines de combats au cours du seul mois de juin, principalement dans les transports publics, liés à des différends concernant des personnes ne portant pas de masques faciaux, selon The Guardian.

