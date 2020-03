Un studio de fitness soutenu par Russell Wilson répond à une crise de santé en ayant accès à des entraînements virtuels gratuits – .

(Photo TruFusion)

Si vous vous êtes retiré dans votre salle de gym au sous-sol ou au sol devant votre télévision pour faire de l’exercice tout en vous abritant sur place, Russell Wilson et ses amis de TruFusion veulent que vous sachiez que la chaîne de fitness et de yoga a des cours en ligne qui pourraient garder vous êtes actif.

Coronavirus Live Updates: les derniers développements COVID-19 à Seattle et le monde de la technologie

Wilson, le quart-arrière des Seahawks de Seattle, est un investisseur dans TruFusion Washington, un groupe dirigé par Scott Swerland, originaire de Seattle. L’ancienne star du baseball professionnel Alex Rodriguez est également un investisseur et le groupe possède un studio à Bellevue, Wash., Et devait ouvrir un second dans le quartier Ballard de Seattle lorsque la pandémie de coronavirus a frappé.

TruFusion a 15 emplacements à l’échelle nationale et offre une variété d’options de fitness, y compris le yoga, la boxe, le bootcamp, le Pilates, les circuits, la barre, le TRX et plus encore. Lorsque la distanciation sociale a commencé, TruFusion et l’équipe dirigeante de Washington sont allés travailler sur le tournage d’une variété de contenus à travers 65 types de cours collectifs de fitness et de yoga.

Les utilisateurs pourront participer à des séances d’entraînement en direct d’une durée de 45 à 75 minutes et accéder à une bibliothèque de cours sur demande. Les membres peuvent également obtenir des recommandations nutritionnelles, un soulagement du stress, une pleine conscience et d’autres techniques de bien-être qui seront déployées la semaine prochaine.

“En cette période d’incertitude, j’ai le privilège de continuer à inspirer tout le monde à travailler pour atteindre vos objectifs, même si la vie semble très différente”, a déclaré Wilson.

TruFusion Washington a déclaré qu’entre 300 et 400 personnes se connectent chaque jour pour effectuer des entraînements virtuels. Mardi cette semaine, 566 personnes se sont connectées.

«Lorsque j’ai lancé TruFusion Washington, je voulais qu’il représente quelque chose de différent et qu’il soit un véritable lieu de communauté où tout le monde se sent bienvenu», a déclaré Swerland. «Nous avons été accueillis par Washington et c’est avec plaisir que je redonne de cette petite manière pour aider tout le monde à rester actif physiquement et mentalement dans une période d’incertitude. Travailler m’aide toujours à me sentir normal, j’espère que cela fera cela pour tout le monde. »

TruFusion Washington offre 14 jours d’accès gratuit aux personnes intéressées par les cours. Une fois la période d’essai terminée, les utilisateurs peuvent payer 30 $ pour 30 jours pour accéder à tous les contenus premium. Mais la bibliothèque de contenus gratuits de fitness et de yoga restera disponible.

«Nous travaillons dans le domaine de la santé et du fitness. Au fur et à mesure que les besoins évoluent, vous devez être en mesure de pivoter avec agilité pour rencontrer les gens là où ils se trouvent », a déclaré le CMO Gabe Goldberg. “Cela ne signifie pas que le cœur de l’offre change, mais le système de livraison le fait. Ces changements ont toujours été en dehors de la stratégie, mais ce moment a évidemment tout accéléré. »