Un studio universel “attaque” le coronavirus en ramenant ses films à la maison en salles

Dans une démarche sans précédent Universal Studios Il commencera à vendre en version numérique et Blu-Ray les films que l’on peut voir actuellement dans les salles et ceux qui sortent vendredi également.

Des films comme The Invisible Man, Trolls World Tour, The Hunt et Emma seront sur les plateformes de vente et de location numérique de longs métrages tels que iTunes, Google play, Amazon Prime y FandangoNow. Aux États-Unis, ils peuvent également être loués via Comcast et en Ciel en Europe.

L’industrie cinématographique attend toujours 90 jours entre la sortie du film et sa disponibilité sur support pour regarder à la maison, qu’elle soit physique – VHS, DVD, Blu-Ray – ou numérique. Le temps d’attente est fait pour essayer de tirer le meilleur parti des théâtres et de capturer le public le plus large possible.

Mais avec le coronavirus déclaré pandémie et sa propagation rapide dans le monde entier, les cinémas ont été abandonnés ou fermés et les studios recherchent de nouvelles solutions créatives pour éviter de perdre de l’argent.

Par exemple: le box-office aux États-Unis durant le week-end a été le plus bas en plus de 20 ans, avec une baisse des ventes de 45%.

Certains studios ont choisi de retarder la sortie de certains de leurs blockbusters, comme ce fut le cas avec le dernier opus de James Bond, Fast and the Furious 9 – qui est reporté de près d’un an – ou Mulán.

Disney fait un pas similaire avec ‘Frozen 2’

La décision d’Universal n’a pas de prédécesseurs car la pièce est double: ramenez à la maison des films qui sont déjà en salles mais aussi ceux qui sortent ce vendredi. Cela dit, Disney a annoncé un jour plus tôt, dimanche dernier, qu’il offrirait immédiatement Congelé 2 sur votre plateforme de streaming, Disney +.

Disney + est actuellement disponible aux États-Unis mais arrivera dans plusieurs pays d’Europe, dont l’Espagne, le 24 mars. Il devrait atterrir au Mexique et en Amérique latine tout au long de l’été de cette année.

