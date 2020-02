Un supposé initié pourrait avoir juste divulgué le calendrier de lancement de la PS5 de Sony – .

Les fans de PlayStation attendaient avec impatience que Sony envoie enfin des invitations à la presse avant la rumeur de l’événement PlayStation Meeting 2020 de février, mais cela ne s’est pas produit. Il y a sept ans, Sony a invité les médias le 31 janvier à assister à la conférence de presse PS4 qui a eu lieu trois semaines plus tard. Cela ne donne à Sony que quelques jours pour annoncer un événement qui aurait lieu au mieux fin février. Mais un nouveau rapport affirme que la conférence de presse PlayStation 5 aura lieu en mars, avec des invitations à envoyer plus tard ce mois-ci.

Un initié qui a partagé de nombreuses informations sur la PS5 avant est allé sur Twitter pour dire que la keynote aura lieu en mars, comme indiqué précédemment sur le même compte:

L’événement multimédia PlayStation (comme indiqué précédemment sur ce compte) a lieu en mars. Des invitations seront envoyées aux investisseurs et aux médias en février pic.twitter.com/oJ6o0I3t0e

– PlayStation (@PSErebus) 31 janvier 2020

Ne jetez pas, échangez ou vendez vos jeux PlayStation, PlayStation 2, PlayStation 3 ou PlayStation 4. On se voit en mars. Pas en février. Mars pic.twitter.com/lXOjKUMCCG

– PlayStation (@PSErebus) 31 janvier 2020

Nous avons déjà couvert les réclamations de @ PSErebus auparavant, lorsque le responsable anonyme a déclaré que les pré-commandes PS5 commenceront en mars avec la sortie de la console à la mi-novembre.

Cependant, il n’a pas révélé de date réelle pour l’événement de presse PS5 auparavant, et la date de précommande de mars lâche semblait suggérer un événement de presse de février. Peu de temps après, nous avons vu un grand nombre de fuites qui ont annoncé que la console serait dévoilée en février et a frappé les magasins en octobre. Ces rapports contradictoires ont un peu laissé les choses en suspens, mais de plus en plus de déclarations semblent indiquer un lancement en mars avec des précommandes à suivre peu de temps après.

@PSErebus a également déclaré que la console coûtera 499 $, un détail que nous avons vu dans d’autres fuites non confirmées.

En fin de compte, ce sont toutes des rumeurs non confirmées et doivent être traitées en conséquence. Cependant, il semble bien que février ne soit pas le mois où nous verrons enfin le design de la PlayStation 5. Mais une annonce est attendue prochainement, presque certainement avant l’E3 2020. C’est parce que Sony a déjà confirmé qu’il n’assisterait pas au salon pour une deuxième année consécutive. C’est une décision inattendue, étant donné que Sony a inclus l’événement de jeu dans son calendrier de lancement PS4. C’est en fait à l’E3 2013 que Sony a dévoilé pour la première fois le design de la PlayStation 4 et dévoilé son prix. Lors du lancement initial en février de la même année, Sony n’a révélé que les spécifications et les fonctionnalités de la console.

