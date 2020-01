Un téléphone Android circulaire de 4 ans apparaît au CES 2020 comme une cheville carrée dans un trou rond

Les smartphones, en tant que concept, ont été réduits à des rectangles lumineux qui sont devenus ennuyeux. Pourquoi ne pas lui donner une forme différente? Eh bien, les gens derrière le Cyrcle Phone ont décidé de relever le défi, en présentant un téléphone circulaire au CES 2020. Et à première vue, disons qu’Android sera bien adapté.

Le Cyrcle Phone a commencé comme un projet Kickstarter en 2015, amassant 10 739 $ sur un objectif de 10 000 $. Les unités prototypes ont été imaginées pour s’accrocher aux vêtements et s’insérer parfaitement dans plus de poches qu’un smartphone typique. Ils auraient un écran tactile intelligent et une connectivité 2G.

Avance rapide jusqu’à aujourd’hui et nous voyons maintenant un écran LED plus grand, des radios LTE, des caméras orientées vers l’avant et l’arrière, deux (!?) Prises casque. Tout cela ne rend pas nécessairement le Cyrcle Phone plus négociable dans la main ou de poche qu’un smartphone conventionnel, malgré ce qui est décrit comme une forme plus “sensuelle”.

Image: BBC

Et, contrairement à Wear OS, il sera également difficile d’intégrer Android 9 Pie dans un cercle.

“Ce que nous devons faire en tant qu’équipe, c’est en fait modifier légèrement l’interface utilisateur du système”, a déclaré la co-créatrice de Cyrcle Phone, Christina Cyr, à la BBC, “afin que les applications s’ouvrent réellement dans l’interface circulaire.”

Nous pensons que cela ne sera pas facile lorsque la base de référence Android, peu importe toutes les applications tierces, a des éléments d’interface utilisateur à chaque coin d’un champ carré, que le téléphone dessine actuellement.

Image: BBC

Pour son bien, nous espérons que le Cyrcle Phone ne disparaîtra pas dans l’éther comme un concept similaire, le Monohm Runcible. Cyr prévoit de visiter l’appareil dans tout le pays au cours de l’année.

Et maintenant, sous un mandat strict de notre hiérarchie éditoriale, je suis obligé de vous apporter une blague du fondateur d’Android Police Artem Russakovskii:

Si vous regardez du porno sur ce téléphone et que vous vous masturbez, cela signifie-t-il que vous êtes cyrclejerking?

Image: BBC

Nous serons ici pour le reste de notre vie naturelle. N’oubliez pas de donner un pourboire à votre serveur.

