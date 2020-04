Un tout nouveau téléphone de jeu pourrait être catastrophique pour le Pixel 5 de Google – .

Un nouveau téléphone de jeu du fabricant chinois de smartphones Nubia a été dévoilé, faisant basculer le même chipset qui, selon les rumeurs, alimenterait le prochain Pixel 5.

Le grand ensemble de spécifications et le prix abordable du Nubia Play 5G pourraient exercer une pression supplémentaire sur les combinés Android, Pixel 5 inclus.

Le nouveau téléphone Nubia commencera à seulement 340 $ en Chine, ce qui est encore moins cher que le prochain Pixel 4a.

Visitez la page d’accueil de . pour plus d’histoires.

Ce n’est qu’à la mi-avril, et le Pixel 5 n’est pas censé être lancé avant cinq mois, mais nous avons déjà vu diverses fuites de Pixel 5 qui ne sont pas très flatteuses. Le téléphone qui devrait rivaliser avec l’iPhone 11 et le Galaxy S20 est censé comporter des spécifications de milieu de gamme. Plus précisément, le téléphone devrait comporter une puce Snapdragon 765G de milieu de gamme sur le Snapdragon 865 qui alimente le Galaxy S20 et OnePlus 8. Ce serait une première pour la série Pixel, et tout est de la faute de Qualcomm, selon un récent rapport. Le 865 a besoin d’une puce 4G / 5G et est plus cher que le 765G fourni avec un modem 4G / 5G intégré. La rumeur dit que Google travaille déjà sur sa propre puce mobile personnalisée pour la série Pixel, mais le processeur ne sera pas prêt avant l’année prochaine.

Nous avons déjà expliqué pourquoi le nouvel iPhone SE pourrait être le pire cauchemar de Google. Le nouvel iPhone pas cher sera plus puissant qu’un Pixel 5 basé sur 765G, ce qui rendra le téléphone difficile à vendre. Mais il s’avère que ce n’est pas le seul téléphone qui pourrait rendre encore plus difficile pour Google de vendre des téléphones Pixel cette année.

Le fabricant de smartphones appartenant à ZTE, Nubia, vient de dévoiler un tout nouveau téléphone de jeu appelé Nubia Play 5G. C’est le deuxième téléphone de jeu que Nubia a annoncé en quelques semaines, le précédent étant le Red Magic 5G qui a été dévoilé à la mi-mars. Le Red Magic 5G a des spécifications de qualité Galaxy S20, mais se vend à la moitié du prix du téléphone phare de Samsung. Le modèle Red Magic 5G le moins cher coûte 579 $, et il est disponible à l’achat aux États-Unis.

Le Nubia Play 5G est un appareil de milieu de gamme, ce qui signifie qu’il ne dispose pas d’un processeur Snapdragon 865. Au lieu de cela, il a la même puce 765G qui alimente le Pixel 5. En plus de cela, il présente un design tout écran avec un généreux écran OLED de 6,65 pouces avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz et un capteur d’empreinte digitale intégré, 6 Go / 8 Go de RAM, 128 Go / 256 Go de stockage, caméra arrière à quatre objectifs, prise en charge 5G, batterie 5 100 mAh, refroidissement ICE2.5 et Android 10.

Il sera mis en vente en Chine à partir de 2 399 yuans (340 $) pour la version 6 Go / 128 Go, jusqu’à 2 999 yuans (425 $) pour le modèle 8 Go / 256 Go. C’est une valeur incroyable pour un téléphone Android de milieu de gamme, en particulier un appareil dit de «jeu». Le Nubia Play 5G serait légèrement plus cher aux États-Unis, mais il serait toujours moins cher que le produit phare de Red Magic 5G. Par conséquent, il serait également moins coûteux que la plupart des concurrents, y compris le Pixel 5.

Si le Pixel 5 sera un téléphone de milieu de gamme, les appareils concurrents comme le Nubia Play 5G rendront la vie difficile à Google. Un Pixel 5 de milieu de gamme doit être moins cher que le Pixel 4, mais il doit également être plus cher que le prochain Pixel 4a, qui, nous l’espérons, coûtera 399 $.

On ne peut nier que le Pixel 5 aura quelques gros avantages par rapport aux autres téléphones 765G, y compris une meilleure photographie ainsi qu’une multitude de nouvelles astuces Google, y compris éventuellement des fonctionnalités Assistant. Le Pixel 5 bénéficiera également de mises à jour plus rapides que tout autre combiné Android. Mais un appareil comme le Nubia Play sera toujours aussi attrayant. Il battra probablement le Pixel 5 en ce qui concerne plusieurs spécifications, notamment le taux de rafraîchissement de l’affichage, la RAM, le stockage, la taille de la batterie et la vitesse de charge.

Le 765G de Snapdragon alimentera plusieurs téléphones cette année, dont le LG Velvet, le Motorola Edge et le Nokia 8.3 5G.

Source de l’image: Nubie

Chris Smith a commencé à écrire sur les gadgets comme un passe-temps, et avant de le savoir, il partageait son point de vue sur les technologies avec des lecteurs du monde entier. Chaque fois qu’il n’écrit pas sur les gadgets, il échoue lamentablement à rester loin d’eux, bien qu’il essaie désespérément. Mais ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose.

.