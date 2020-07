Un transporteur asymptomatique est monté seul dans un ascenseur, puis 70 personnes ont obtenu le COVID-19

Le coronavirus peut se propager dans l’air et sur les surfaces, même si la principale source de transmission du COVID-19 est via les gouttelettes.

Les porteurs asymptomatiques et les personnes qui manifestent des symptômes de COVID-19 peuvent propager facilement le virus.

Une étude montre comment une femme asymptomatique a infecté un voisin dans le même bâtiment sans entrer en contact avec cette personne. Tout ce qu’ils ont fait, c’est partager le même ascenseur, et 69 autres personnes ont ensuite été infectées.

Plus de 11,6 millions de cas de COVID-19 confirmés dans le monde prouvent combien il est facile pour le virus de se propager dans une communauté. Les dernières semaines nous ont montré exactement pourquoi la réouverture des économies est une tâche incroyablement difficile si les gens oublient qu’ils font partie de la solution. Ne pas pratiquer la distance sociale, éviter les masques faciaux et ignorer une bonne hygiène peuvent tous conduire à la transmission du COVID-19. Les épidémies en Floride, au Texas, en Arizona et en Californie en témoignent, car ces États signalent un nombre record de cas depuis plusieurs jours.

Les porteurs asymptomatiques rendent le coronavirus encore plus dangereux. Les personnes qui ne présentent aucun signe visible de la maladie peuvent la propager facilement. Des études montrent que leurs poumons et leur sang sont affectés par la présence du virus, ce qui indique qu’ils sont contagieux. Même le Dr Anthony Fauci a récemment reconnu la nécessité d’une nouvelle méthode de test pour dépister davantage de la population afin de trouver les asymptomatiques le plus rapidement possible.

Si vous n’êtes toujours pas convaincu que des personnes asymptomatiques peuvent propager la maladie, vous n’avez probablement jamais entendu l’histoire de la personne qui a reçu un diagnostic de COVID-19 et qui a ensuite assisté à une fête parce qu’il n’avait aucun symptôme et pensait qu’il ne serait pas un danger pour les autres. Plus d’une douzaine de fêtards ont été infectés et un homme est décédé après cette réunion. Mais il s’avère qu’une personne asymptomatique n’a même pas besoin d’être dans la même pièce que les autres pour propager le virus. Une nouvelle étude montre comment une personne asymptomatique qui est montée dans le même ascenseur que quelqu’un qu’elle n’a jamais rencontré était responsable de l’infection de 70 autres personnes.

Une femme asymptomatique a voyagé des États-Unis en Chine le 19 mars, la patiente A0 dans le groupe détaillé dans une nouvelle étude chinoise publiée par le CDC. Parce qu’elle venait d’un pays qui faisait face à un nombre croissant de cas de COVID-19, on lui a dit d’isoler chez elle pendant 14 jours. C’était une semaine après que le président Trump a déclaré l’urgence nationale du coronavirus, à un moment où l’épidémie américaine a commencé à montrer l’étendue réelle de la propagation. Les tests d’anticorps ont montré plus tard qu’elle était atteinte de la maladie et les généticiens qui ont séquencé le génome des 70 personnes qu’elle infecterait finalement ont prouvé que le virus provenait de l’extérieur de la Chine. Chaque patient apparenté avait la même version ou une version similaire de SARS-CoV-2.

La patiente A0 n’a rencontré aucun de ses voisins. Le patient B1.1 vivait en bas. La mère de B1.1 (B2.2) et son petit ami (B2.3) se sont rendus le 26 mars et ont assisté à une fête le 29 mars. Les deux hommes ont rencontré l’homme C1.1 et ses fils C1.2 et C1.3.

C1.1 a été le premier à se rendre à l’hôpital le 2 avril, après avoir subi un AVC. Il est allé à l’hôpital avec ses enfants, où il est entré en contact avec plusieurs autres personnes. Le 6 avril, il a été transféré dans un deuxième hôpital.

Le 7 avril, le patient B2.3 a commencé à montrer des symptômes de COVID-19 et s’est révélé positif deux jours plus tard. Tous ses contacts ont été testés positifs les 9 et 10 avril, y compris l’homme qui a eu un AVC. C1.1 a été mis en quarantaine dans le deuxième hôpital. Mais à ce moment-là, il avait déjà infecté 28 autres personnes dans le premier hôpital, dont cinq infirmières et un médecin. Dans le deuxième hôpital, le patient en a infecté 20 autres.

Ce n’est que le 9 avril que les traceurs de contact ont appris que A0 était revenu des États-Unis, date à laquelle ils ont été testés pour le COVID-19 et les anticorps. Le diagramme ci-dessous montre la propagation de la maladie:

De l’étude: «Chronologie de l’exposition et liens entre les cas de coronavirus du syndrome respiratoire aigu sévère 2 (SRAS-CoV-2) chez les personnes dans la province du Heilongjiang, en Chine. A0 est revenue des États-Unis le 19 mars, a été testée négative pour le SRAS-CoV-2 et s’est mise en quarantaine dans son appartement et est restée asymptomatique. Cependant, les IgM sériques du SRAS-CoV-2 étaient négatives et les IgG étaient positives dans les tests ultérieurs, indiquant que A0 était précédemment infecté par le SRAS-CoV-2 et était probablement un porteur asymptomatique. B1.1, le voisin du bas de A0, a probablement été infecté en utilisant l’ascenseur dans le bâtiment après que A0 l’ait utilisé. » Source de l’image: Jingtao Liu, Jiaquan Huang et Dandan Xiang

« Par conséquent, nous pensons que A0 était un porteur asymptomatique et que B1.1 a été infecté par contact avec des surfaces dans l’ascenseur du bâtiment où ils vivaient tous les deux », ont écrit les chercheurs. «Au 22 avril 2020, A0 restait asymptomatique, et un total de 71 cas positifs pour le SRAS-CoV-2 avaient été identifiés dans la grappe.»

« Nos résultats illustrent comment une seule infection asymptomatique au SRAS-CoV-2 pourrait entraîner une transmission communautaire généralisée », ont noté les auteurs. «Ce rapport met également en évidence les ressources requises pour l’enquête sur les cas et les défis associés au confinement du SRAS-CoV-2. Des mesures continues pour protéger, dépister et isoler les personnes infectées sont essentielles pour atténuer et contenir la pandémie de COVID-19. »

La principale façon dont le nouveau coronavirus se propage est à travers de minuscules gouttes de salive qui contiennent le virus. Ils sont éjectés pendant la parole, les éternuements et la toux. Ils peuvent atterrir sur des surfaces, qui pourraient très bien inclure les boutons d’un ascenseur. La transmission des fomites n’est peut-être pas aussi risquée, mais le virus peut survivre de plusieurs heures à quelques jours dans l’air et sur certaines surfaces. C’est pourquoi il est si important de se laver les mains souvent et d’éviter de toucher votre visage lors de vos déplacements. Les surfaces couramment utilisées comme les boutons d’un ascenseur doivent être régulièrement désinfectées et vous devez éviter de les toucher si possible. Des preuves plus récentes indiquent que le virus peut persister dans l’air dans des espaces mal ventilés – une autre liste qui comprend des ascenseurs. C’est pourquoi vous devez éviter les ascenseurs bondés et toujours porter un masque lorsque vous les montez.

