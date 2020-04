Un tribunal de Floride rejette une poursuite alléguant qu’Apple a intentionnellement «cassé» FaceTime sur des iPhones plus anciens

Apple a remporté une petite victoire en Floride cette semaine, avec un tribunal fédéral lançant une action en justice affirmant que la société avait intentionnellement cassé FaceTime pour les utilisateurs d’anciens modèles d’iPhone. Le procès alléguait spécifiquement qu’Apple avait cassé FaceTime “pour éviter des services de transmission coûteux”.

En 2017, Apple a été victime d’un recours collectif en Californie, affirmant qu’il avait intentionnellement cassé FaceTime pour les utilisateurs d’iPhone et d’iPad plus anciens. Un procès similaire a vu le jour en août dernier en Floride, accusant à nouveau Apple d’avoir cassé FaceTime sur des appareils exécutant iOS 6 et versions antérieures.

Et en février, Apple a accepté de régler le procès en Californie. Mais en attendant, un tribunal fédéral de Floride a statué aujourd’hui que les réclamations «sont intempestives et doivent être rejetées», a déclaré Bloomberg Law. Donc, alors qu’Apple a accepté de régler le procès en Californie, il est maintenant décroché en Floride.

Les poursuites en Floride et en Californie étaient centrées sur l’idée qu’Apple rendait FaceTime inutile pour les personnes utilisant des appareils sur iOS 6, principalement pour éviter de payer des coûts de données de plus en plus élevés à Akamai.

Comme nous l’avons expliqué:

Lorsque FaceTime a été lancé à l’origine, deux technologies étaient utilisées pour connecter les iPhones ensemble. Le premier a utilisé une norme peer-to-peer pour transférer directement l’audio et la vidéo entre les utilisateurs. L’autre a utilisé une «méthode de relais», reposant sur des serveurs tiers d’Akami pour transférer les données entre les utilisateurs.

En 2012, cependant, Apple a été reconnu coupable d’avoir violé des brevets détenus par VirnetX avec sa technologie peer-to-peer, forçant ainsi la société à passer à la méthode de relais pour tous les appels et données FaceTime.

Ces changements ont incité Apple à rechercher des moyens de réduire le coût de FaceTime, conduisant ainsi au développement d’une nouvelle norme peer-to-peer qui n’a pas enfreint les brevets VirnetX. La nouvelle technologie a fait ses débuts avec iOS 7, mais les poursuites ont allégué qu’Apple s’était rendu compte qu’elle pouvait forcer les gens à passer à iOS 7 ou à casser FaceTime sur iOS 6 en provoquant l’expiration d’un certificat numérique important plus tôt.

De toute évidence, Apple a plus de détails sur le moment où le recours collectif en Floride a été déposé en août.

