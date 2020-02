Un trimestre de vacances record attendu alors que les investisseurs observent l’impact de l’expédition sur une journée – .

(Photo . / Kevin Lisota)

Amazon publiera ses résultats trimestriels jeudi après-midi. Les analystes s’attendent à un trimestre de vacances record avec 86,15 milliards de dollars de revenus, en hausse de 19%, et un bénéfice ajusté de 7,02 $ par action, en baisse par rapport à 8,28 $ un an plus tôt.

Les investisseurs surveilleront l’initiative coûteuse de livraison en 1 jour du détaillant en ligne et son impact sur les marges. La société a déclaré qu’elle dépenserait 1,5 milliard de dollars au cours de son quatrième trimestre pour déployer l’expédition en un jour, ce qui remplace l’avantage traditionnel de l’adhésion principale d’Amazon Prime de deux jours. C’est presque le double de ce qu’Amazon a dépensé au deuxième trimestre, lorsqu’il a annoncé son expansion.

«Amazon est toujours en train de résoudre les problèmes liés à l’expédition Prime sur une journée», a déclaré Daniel Elman, analyste chez Nucleus Research. «Il y a une« course vers 0 »pour les expéditions les plus rapides, entraînée par la pression agressive des concurrents de détail et des transporteurs maritimes, et cela provoque des maux de tête pour toutes les parties concernées. Si ces frais de livraison entamaient trop les marges déjà faibles, Amazon aurait besoin de voir des chiffres de vente considérablement plus élevés pour générer des bénéfices. »

Dans une note de recherche, l’analyste de RBC Marchés des Capitaux, Mark Mahaney, a déclaré qu’il s’attend à ce que les frais d’expédition réduisent les marges brutes et opérationnelles au cours du quatrième trimestre.

Mais Mahaney a également déclaré en septembre qu’Amazon pouvait générer jusqu’à 24 milliards de dollars de revenus annuels supplémentaires grâce au service d’expédition d’une journée.

Amazon Web Services sera également à nouveau à l’honneur. Les analystes s’attendent à un chiffre d’affaires de 9,8 milliards de dollars pour le trimestre, en hausse de 32%. Le bras de l’informatique en nuage a aidé Amazon à dégager des bénéfices pendant plusieurs trimestres, mais l’augmentation de la concurrence et le ralentissement des taux de croissance sont à l’esprit. Amazon a perdu contre Microsoft sur un contrat cloud lucratif du ministère de la Défense, également connu sous le nom de JEDI, au cours du quatrième trimestre.

Les investisseurs garderont également un œil sur le secteur publicitaire en pleine croissance de la société, et Amazon affrontera des mastodontes, notamment Facebook et Google sur le marché de la publicité en ligne.

Les actions ont chuté de 8% après que le rapport du troisième trimestre de la société a manqué les attentes de bénéfices. Le titre a augmenté de 16% au cours de l’année écoulée, ce qui est inférieur à celui d’autres géants de la technologie comme Apple (110%) et Microsoft (63%), ainsi que le S&P 500 (24%). Les actions d’Amazon se négociaient aux alentours de 1 858 $ jeudi; Mahaney de RBC a un objectif de prix sur 2 mois de 2 500 $.

Amazon a une capitalisation boursière d’environ 920 milliards de dollars. Restez à l’écoute pour la couverture des revenus d’Amazon plus tard dans la journée.