Un tube qui n’a fait que manger et faire caca est votre plus ancien ancêtre – .

Les chercheurs qui étudient les fossiles d’Australie ont découvert ce qu’ils croient être le plus ancien ancêtre connu de toute vie animale sur Terre, y compris les humains. Décrit comme une «petite créature semblable à un ver», il s’agissait essentiellement d’un petit tube charnu qui ne faisait guère plus que manger et faire caca. Pour certains d’entre nous, cette description pourrait toucher un peu trop près de chez eux.

La découverte, qui fait l’objet d’un nouvel article publié dans les Actes de l’Académie nationale des sciences, révèle quelques détails clés sur la créature que nous pouvons tous retracer nos ancêtres. L’organisme ver-ish a été nommé Ikaria wariootia, mais ce qu’il manque dans un nom flashy il compense en étant, enfin, presque entièrement banal.

Cette ancienne créature vivait il y a environ 555 millions d’années, et des preuves de leurs mouvements avaient été découvertes dès 15 ans. Cependant, trouver les minuscules terriers laissés par les animaux de la taille d’une pinte laissait aux scientifiques la tâche difficile de déterminer qui les avait fabriqués. Sans trouver de fossiles des créatures elles-mêmes, les chercheurs se sont appuyés fortement sur la technologie pour leur dire à quoi ressemblaient les animaux.

En utilisant la technologie de numérisation 3D pour créer un modèle numérique des terriers fossilisés, les chercheurs ont pu créer un exemple réaliste des animaux vermifuges qui les habitaient. Ils sont décrits comme ne mesurant pas plus de sept millimètres et moins de trois millimètres de largeur, bien qu’ils présentent un trait crucial pour le développement de la vie animale: la symétrie bilatérale.

Il avait probablement une «bouche» rudimentaire ainsi qu’une ouverture arrière, toutes deux reliées à un intestin central. Il a mangé et caca, mais au-delà, nous ne savons pas grand-chose à ce sujet. Il s’agissait cependant probablement de notre ancêtre le plus âgé, et son existence est une étape importante dans l’histoire de notre planète.

“Nous pensions que ces animaux auraient dû exister pendant cet intervalle, mais nous avons toujours compris qu’ils seraient difficiles à reconnaître”, a déclaré Scott Evans, auteur principal de l’ouvrage, dans un communiqué. “Une fois que nous avons eu les scans 3D, nous savions que nous avions fait une découverte importante.”

Quant à la découverte d’un fossile d’Ikaria wariootia lui-même, les chances sont incroyablement minces. Les os sont d’excellents candidats fossiles car ils peuvent persister pendant de longues périodes, tandis que la chair et les tissus se décomposent beaucoup plus facilement. De même, les terriers creusés par ces minuscules créatures dans les sédiments des fonds marins mous se sont figés dans le temps, tandis que les créatures elles-mêmes étaient perdues.

