un virus affecte des millions de Mac dans le monde

Ces dernières années, le potentiel de pomme a connu une croissance exponentielle à tel point que, à ce jour, la célèbre société de Cupertino détient le record la première entreprise à avoir atteint le sommet du millier de milliards. Ce n’est pas un hasard si, à ce jour, 50% des appareils technologiques disponibles sur le marché sont de marque Apple. Par conséquent, réputé pour être les appareils les plus sûrs jamais, malheureusement iPhone et Mac ils semblent avoir raté des tirs. Apparemment un nouveau malware a infecté plus d’un million de Mac dans le monde. Nous trouvons ci-dessous plus de détails à ce sujet.

Apple Malware: un nouveau virus affecte des millions d’utilisateurs de Mac

Commercialisé pour la première fois en 1984, Les ordinateurs Apple ont toujours profité d’une caractéristique fondamentalec’est-à-dire la sécurité offert aux clients. Il est bien connu, en fait, qu’Apple se soucie beaucoup de la sécurité des données, à tel point que, récemment, la société Cupertino a publié une campagne vidéo entièrement dédiée à la confidentialité sur YouTube. Apparemment, cependant, récemment, une fuite découverte dans le système macOS a permis aux pirates informatiques et aux cybercriminels de contourner le puissant mur de sécurité.

Le virus, surnommé Shlayer Trojan, a été détecté pour la première fois par Kaspersky, une entreprise russe qui opère dans le secteur de la sécurité informatique depuis 1997. Selon ce dernier, le malware se serait donc propagé via un simple lien diffusé pendant des mois dans les commentaires YouTube et sur les pages Wikipédia.

Vadimir Kuskov – actuel expert en sécurité de Kaspersky Lab – a récemment déclaré que:

«Apple fait un excellent travail pour rendre son système d’exploitation plus sûr avec chaque nouvelle version. Mais il est difficile d’empêcher de telles attaques au niveau du système d’exploitation, car c’est l’utilisateur qui clique sur un lien et télécharge Shlayer sur son Mac comme n’importe quel autre logiciel. “