Un Youtuber a transformé un tapis roulant en périphérique

Allen Pan c’est un garçon qui possède une chaîne YouTube appelée Suffisamment avancée, des jeux vidéo à thème et qui a récemment publié une vidéo directement sur sa chaîne où il a documenté tous les passages dont il avait besoin pour transformer son tapis roulant en appareil pour sa console.

Voyons ce qu’Allen Pan a fait et comment il a fait fonctionner le tapis roulant comme périphérique

Les étapes de sa vidéo sont très techniques, mais essentiellement il a pu transformer les mouvements du tapis roulant en véritables commandes via DualShock 4, pour la PlayStation 4. Quel jeu plus approprié que Échouement de la mort, jeu créé par Kojima Production, pour tester cette expérience, compte tenu des itinéraires pédestres durables que le jeu propose?

Allen Pan il a retiré le stick analogique gauche de son contrôleur DualShock, qui serait celui qui détecte les mouvements et y connecte ensuite le tapis roulant. Le stick analogique à droite, qui détecte plutôt les mouvements de la came à l’intérieur du jeu, est resté inchangé. Fondamentalement, en plus du stick analogique, toutes les autres touches sont restées les mêmes et sont restées fondamentales pour pouvoir jouer à Death Stranding, à l’exception du stick analogique gauche. Allen a pu marcher alors Sam a marché, le protagoniste du jeu. Mais pas seulement: en fonction de la vitesse de sa marche, il a pu ajuster la vitesse de marche de Sam. Ça pourrait être un moyen de s’entraîner physiquement en jouant!

J’ai fait un contrôleur de tapis roulant PS4 pour me forcer à faire de l’exercice et bien: pic.twitter.com/d04feteKmv

– Allen Pan – Suffisamment avancé (@AnyTechnology) 31 janvier 2020