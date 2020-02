Uncharted 5 peut toujours se produire selon un vilain chien

Apparemment, il est tout à fait possible que Uncharted 5 pourrait arriver un jour, selon une récente vidéo de Retro Replay. Composé des célèbres acteurs de voix de jeu vidéo Troy Baker et Nolan North, Retro Replay est une série YouTube de style Let’s Play où ces acteurs populaires jouent et parlent de jeux vidéo qu’ils ont tous les deux ou non.

Récemment, Retro Replay a commencé sa série de playthrough la plus populaire à ce jour, celle qui a vu les deux interprètes jouer à travers The Last of Us. Comme de nombreux fans le savent, Baker a fourni la voix de Joel, l’un des principaux protagonistes de The Last of Us, et North était David, un personnage plus petit mais toujours important. North a également exprimé Nathan Drake dans la série Uncharted, les deux jeux étant développés par Naughty Dog.

Pour le dernier épisode de The Last of Us Let’s Play de Retro Replay, que Baker et North ont surnommé le jeu définitif, les deux comédiens ont été rejoints par Ashley Johnson, qui a interprété la voix d’Ellie, et Neil Druckmann, l’actuel vice-président de Naughty. Chien lui-même et directeur créatif de The Last of Us. Après la fin du jeu, Neil Druckmann a déclaré que Sony leur avait donné la liberté de choisir s’ils voulaient faire un autre nouveau jeu Uncharted, et que “Nous avons créé Uncharted 4 et nous n’avons pas fait un autre Uncharted depuis … peut-être un jour nous le ferons. Nous verrons. ” Découvrez la vidéo ci-dessous, horodatée dans la section appropriée:

S’attendant probablement à ce que ses comptes de médias sociaux explosent à partir de la déclaration de Druckmann, North n’a pas exactement explosé avec enthousiasme à l’idée, déclarant “Nous en parlerons … d’ailleurs, ce que vous venez de dire, Internet vient d’exploser. ” Alors que rien d’officiel n’a été dit sur la possibilité de retour de Naughty Dog dans le monde de la série Uncharted, sachant que la société peut le faire si elle souhaite donner à la franchise une possibilité de vie.

Uncharted 4: A Thief’s End était axé sur la fermeture de l’histoire de Nathan Drake (d’où le titre du jeu), mais un nouveau jeu Uncharted pourrait rendre certaines de ces fins pas si permanentes après tout. Il y a aussi toujours la possibilité pour Naughty Dog de suivre la voie de la préquelle, en choisissant peut-être de montrer l’une des mystérieuses aventures de Drake, pour l’instant non mentionnées. Quel que soit le plan, les fans apprécieraient sûrement une autre nouvelle Inexploré même si la combinaison de segments de tir et de plate-forme pour lesquels la série est la plus connue a été incluse dans des dizaines d’autres titres AAA depuis.

