Uncharted ne trouve pas de paix: le film reporté à nouveau

Ceux qui ont suivi l’histoire avec intérêt, peut-être parce qu’ils sont passionnés par la saga inexploré tirés du jeu vidéo du même nom créé pour les consoles PS3, PS4 et PS Vita, ils savent à quel point ce film ne semble pas trouver un moment de paix. En plus de changer constamment de directeur, il est simplement reporté.

Que savons-nous de ce maudit projet?

Quand il a été annoncé pour la première fois qu’un film Uncharted serait tourné, une série de jeux vidéo d’action-aventure créés par Naughty Dog (la même société de production que The Last of Us), les fans étaient dans un bouillon de jujube. C’était en 2010 et la seule chose qui se confirme pour le moment est la présence de Tom Holland en tant que jeune Nathan Drake. L’une des raisons des ajournements constants de ce film est précisément la multitude d’engagements de Holland, célèbre pour être le visage actuel de Spiderman. Le garçon serait en fait occupé par le tournage du nouveau film de la série et cela aurait forcé la production d’Uncharted à reporter la date du 18 décembre 2020 au 5 mars 2021. Snoozed encore, ce film maudit aurait poussé Travis Knight (entre autre, l’animateur en chef de Coraline et la porte magique en 2009) directeur en charge du projet, d’abandonner le navire et d’abandonner. Cependant, Travis ne serait certainement pas le premier réalisateur à choisir d’abandonner le projet Uncharted, mais le sixième! Seth Gordon et Shawn Levy avaient déjà pris la même décision avant lui.

Ce n’est certainement pas un bon début pour Production PlayStation, le nouveau projet Sony développé pour réaliser des films basés sur les sagas de jeux vidéo les plus célèbres publiées sur PlayStation. Il faut dire que tout ne peut pas être la faute de Holland, qui au moment de la première annonce du film était trop petit et encore inconnu. Le protagoniste ça aurait dû être Mark Wahlberg, qui est maintenant trop vieux pour la partie, jouera Victor Sullivan, Le mentor de Drake. Si ce film voit vraiment la lumière, il ne racontera aucun des chapitres de la série que nous connaissons bien, mais sera plutôt un prequel qui racontera les événements avant la saga. Nous verrons!