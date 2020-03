Under Siege met fin à une improbable trilogie cinématographique

Voici comment S.W.A.T .: Under Siege a mis fin à une trilogie cinématographique improbable. Le premier film de la série de films S.W.A.T – à juste titre intitulé S.W.A.T. – est sorti en 2003 et basé sur la série télévisée de courte durée des années 1970. Piloté par l’acteur-réalisateur Clark Johnson (Alpha House), le film mettait en vedette Samuel L.Jackson, Colin Farrell et Michelle Rodriguez en tant que membres d’un LAPD S.W.A.T. équipe dont le dernier travail est d’escorter le chef de file du cartel Alex Montel (Olivier Martinez) en prison. Le problème, c’est qu’Alex a offert 100 millions de dollars à quiconque souhaite le sortir du S.W.A.T. la garde de l’équipe.

Alors que S.W.A.T. a encaissé un joli sou au box-office, ce n’était pas un grand succès auprès des critiques qui l’ont considéré comme un film d’action amusant mais largement oubliable. Par conséquent, ce fut une surprise lorsque la suite S.W.A.T .: Firefight est arrivée huit ans plus tard en 2011. Déplacer le focus sur un S.W.A.T basé à Detroit. Team, S.W.A.T .: Firefight a présenté une toute nouvelle distribution – y compris Gabriel Macht of Suits Fame et Terminator Legend Robert Patrick – et une intrigue qui a pratiquement ignoré l’existence du S.W.A.T. original. Sa sortie directe sur DVD signifie qu’il a à peine fait un blip, ce qui est probablement une bonne chose, compte tenu de ce que ceux qui ont vu S.W.A.T .: Firefight en ont pensé.

Tout était calme sur le S.W.A.T. avant pendant quelques années avant S.W.A.T .: Under Siege est sorti en 2017, compte tenu quelque peu inexplicable du succès – ou de son absence – de son prédécesseur. Comme Firefight avant lui, S.W.A.T .: Under Siege partageait à peine toute continuité avec les entrées précédentes de la franchise – à part sa concentration sur un autre S.W.A.T. équipe, qui est – et comportait une distribution totalement différente de personnages. Et comme S.W.A.T .: Firefight, il a été diffusé directement en DVD, probablement parce que ses distributeurs ont réalisé que ce film d’action formule ne justifierait pas le coût d’une sortie en salles.

Réalisé par l’écrivain de franchise Death Race Tony Giglio, S.W.A.T .: Under Siege voit un Seattle S.W.A.T. Le quartier général de l’équipe est attaqué lorsqu’il incarcère un homme mystérieux connu uniquement du surnom de Scorpion (Michael Jai White, Black Dynamite). ÉCRASER. le chef d’équipe Travis Hall (Sam Jaeger) et la patronne Ellen Dwyer (Adrianne Palicki, The Orville) découvrent bientôt que Scorpion est un espion recherché par des personnes très dangereuses et – pire encore – ils peuvent avoir une taupe au milieu d’eux.

Cela ne fait peut-être que trois ans depuis la sortie de S.W.A.T .: Under Siege, mais il semble que la trilogie cinématographique improbable soit maintenant terminée. De nos jours S.W.A.T. les producteurs de franchise Original Film concentrent leurs efforts sur l’émission de télévision S.W.A.T. qui est diffusé sur CBS et est librement inspiré du film original de 2003. Mettant en vedette l’ancien acteur de Criminal Minds Shemar Moore, la série en est actuellement à sa troisième saison et – jusqu’à présent – a été beaucoup plus bien accueillie que S.W.A.T .: Under Siege et son prédécesseur.

