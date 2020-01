Undercover Boss Kylo Ren revient dans une nouvelle esquisse SNL | .

Adam Driver a repris le rôle de Kylo Ren une fois de plus pour Saturday Night Live’s Croquis “Undercover Boss”. Le dernier épisode a marqué le premier épisode de la série humoristique de 2020, sortant du sommet du travail d’hébergement exceptionnel d’Eddie Murphy qui s’est achevé en 2019. Ce dernier épisode, qui a fini par être le plus apprécié et le plus regardé de la série depuis mai 2017, a établi un nouveau standard élevé pour la série. Heureusement, Driver était prêt à entamer la nouvelle décennie sur une note positive.

Le retour du pilote à SNL a marqué sa troisième remise des gaz lors du concert d’hébergement, et son apparence n’a pas déçu. Récemment, l’acteur a reçu une nomination aux Oscars du meilleur acteur pour son tour déchirant dans le film nominé aux Oscars Marriage Story. Sa co-vedette dudit film, Scarlett Johansson, a également récemment accueilli SNL début décembre. Non seulement Driver a les Oscars à l’horizon, mais 2019 a marqué sa dernière sortie culminante en tant que Kylo Ren dans la trilogie de Star Wars. Ce rôle a été celui que de nombreux fans ont apprécié et SNL n’a pas tardé à créer un croquis sur mesure pour le personnage. En 2016, Driver a repris le rôle de Ren pour un sketch intitulé “Undercover Boss” et il est devenu un succès instantané parmi les fans. Heureusement pour les fans du sketch original, ils l’ont refait une fois de plus pour l’épisode d’hier soir.

Plutôt que de revenir jouer un technicien radar sur la base de Starkiller nommé “Matt”, ce qu’il a fait en 2016, cette esquisse a vu Ren devenir “Randy”, un stagiaire sur la base de Starkiller. Par SNL, l’esquisse mélange à la fois l’intensité de Ren et l’humour comique maladroit de Driver pour créer un personnage immédiatement mémorable. Depuis le début, Ren exprime qu’il “n’a pas été le meilleur patron ces derniers temps” et qu’il a été “un peu distrait par un drame personnel”, alors qu’un montage de bande dessinée narré guide les téléspectateurs à travers certains des plus grands événements de Star Wars trilogie suite. Son déguisement d’infiltration est utilisé pour aider à obtenir une “nouvelle perspective” et a des résultats incroyablement drôles. Découvrez la vidéo complète ci-dessous.

Ce croquis était l’un des nombreux de la nuit dernière qui mettait vraiment en valeur le talent comique de Driver. Bien qu’il ait joué des personnages intenses pendant la majeure partie de sa carrière, Driver a une légèreté qui a apporté une énergie fraîche et excitante au premier épisode de SNL en 2020. C’était même quelque chose qu’il a joué dès le départ lors de son monologue d’ouverture. Sans oublier que le plaisir de Driver de faire partie des croquis est facile à voir tout au long du spectacle, et il est clair que ce croquis, en particulier, est l’un de ses favoris.

Espérons que Driver reviendra plus souvent à Saturday Night Live en tant qu’hôte. C’est amusant de voir sa gamme quand il s’agit de jouer, surtout de voir ce qu’il peut faire de façon comique. Être capable de le voir plonger dans différents genres, du drame à la comédie en passant par la science-fiction, et en profiter est un délice. Même si le public ne le verra plus comme Kylo Ren, son personnage vivra toujours dans ces croquis intelligents et hilarants de “Undercover Boss” sur Saturday Night Live.

