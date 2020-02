Une agence de santé publique évalue 150 fournisseurs Microsoft pour la tuberculose après une exposition à un employé infecté – .

Siège de Microsoft à Redmond, Washington (. Photo / Monica Nickelsburg)

Près de 150 employés de fournisseurs chez Microsoft à Redmond, Washington, devront être évalués pour la tuberculose après qu’un diagnostic a été récemment diagnostiqué de tuberculose active chez un autre fournisseur. Santé publique – Seattle et le comté de King ont déclaré vouloir tester les gens par mesure de précaution pour exclure une infection.

Les sociétés vendeuses contactent leurs employés concernés pour les en informer, selon un message publié sur le site Web Public Health Insider de l’agence. La Santé publique a été sur place cette semaine pour évaluer et tester les personnes exposées.

La tuberculose – une maladie infectieuse causée par des bactéries qui se transmettent d’une personne à l’autre par voie aérienne – est beaucoup plus difficile à propager que le froid ou la grippe prend généralement une exposition répétée et prolongée dans un espace intérieur confiné pour s’infecter.

La plupart des cas de tuberculose active sont facilement traitables avec des antibiotiques couramment disponibles et le traitement prend généralement de six à neuf mois. Le fournisseur atteint de tuberculose active est actuellement sous traitement, selon Public Health – Seattle & King County.

