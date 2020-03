Une alternative viable pour plusieurs appels vidéo est arrivée

Il s’appelle zoom la nouvelle application alternative a Skype qui connaît un grand succès dans le contexte de appels vidéo de groupe. Il se démarque de la logique de la plateforme Microsoft, assumant un rôle de plus en plus central dans une période où la nécessité de rester en contact est devenue une véritable priorité. Ils représentent les meilleures solutions du marché mais depuis comparaison quelques différences apparaissent que nous allons découvrir.

Skype

Nous le savons tous car il fonde son efficacité sur un système d’interconnexion multiplateforme. Il fonctionne pratiquement n’importe où, des PC à Android, iOS, iPadOS, navigateurs Web, Alexa et XBox. Il est proposé avec différents plans d’abonnement qui vous permettent également de transformer votre appareil en téléphone fixe avec appels entrants et sortants. Vous pouvez également discuter et passer des appels vidéo.

L’application est toujours gratuit pour tous les utilisateurs en proposant un outil très polyvalent aussi bien dans la sphère privée que travail intelligent. Gérez jusqu’à 50 contacts de vidéoconférence. Idéal pour les réunions d’affaires. Il vous permet également d’enregistrer une réunion afin de pouvoir la consulter ultérieurement. Les fonctions partage de fichiers, Identification de l’appelant, messagerie vocalemode d’affichage divisé pour séparer les conversations e partager l’écran sur votre téléphone ils représentent un excédent essentiel très apprécié.

Sa réputation d’application conviviale la précède et conserve la valeur du intimité permettant également des conversations privées. Vous tapez le nom du contact dans la barre de recherche et vous êtes immédiatement en contact.

zoom

L’audio et la vidéo sont toujours haute définition mais cette fois, la portée des conférences s’étend même à 100 participants pour un temps de conversation gratuit maximum limité à 40 minutes. Pour éliminer ces limites, des plans d’abonnement ad hoc sont proposés qui garantissent des réunions en ligne jusqu’à un maximum de 1000 utilisateurs.

Avec la possibilité d’offrir une visualisation contextuelle pour une limite de 49 vidéos simultanées, il intègre également des outils collaboration avancée avec enregistrement de la sortie de la conférence pour visualisation en mode hors ligne, calendrier des réunions et autres options d’appel. Ne manquez pas le bavarder type textuel en l’absence de connexion microphone et vidéo. Également utilisé pour i webinaire assure la participation d’un large public grâce au partage d’URL.

Surtout, la possibilité de transformer l’écran du téléphone en une sorte de planche à dessin grâce à l’intégration du “Zoom sur les pièces tactiles». La version gratuite est parfaite pour gérer les petits et grands groupes d’utilisateurs.