Une astuce de fan d'Apple pour l'écosystème de Google

Récemment, j'étais sur le marché pour un nouveau système de routeur maillé. Après avoir passé beaucoup de temps à regarder les critiques des nombreux produits en ligne, j'ai décidé d'acheter le système Google Nest Wifi, lancé plus tôt cette année. À part le haut-parleur intelligent d'origine Google Home, ce fut le premier appareil matériel Google que j'ai accueilli dans ma maison. En tant que membre détenteur d'une carte du fan club Apple, permettre à Google de contrôler la connexion de ma maison au monde était une étape hors de ma zone de confort.

Quelques semaines plus tard, ma maison intelligente et moi avons survécu et nous prospérons tous les deux en allant du côté obscur.

Google rentre à la maison

Depuis l'achat de Nest Labs en 2014, Google a largement adopté une approche simplifiée en ce qui concerne la maison d'origine du Nest Learning Thermostat et d'autres produits pour la maison intelligente. Les choses ont commencé à changer plus tôt cette année lorsque Nest a finalement été intégré à la division Google Home. Ce faisant, la société a également changé le nom de la division, désormais connue sous le nom de Google Nest.

Point de départ

Google Nest Wifi

Quel pack est pour vous?

Vous pouvez acheter le système Google Nest Wifi avec jusqu'à trois unités. Ajoutez un nouveau point à tout moment pour étendre votre réseau.

Nest Wifi est l'un des premiers nouveaux produits de l'entité rebaptisée. En tant que successeur du populaire système Google Wifi, Nest Wifi propose plusieurs fonctionnalités attrayantes qui m'ont convaincu de l'essayer. Après une intégration fluide et sans douleur, j'ai décidé d'ajouter encore plus de produits Google Nest à mon réseau. Et j'utilise maintenant Google Assistant, et non Siri d'Apple, pour effectuer bon nombre de mes tâches de domotique intelligente, pas HomeKit – c'est fou, je sais.

Je ne suis pas sur le point d'abandonner mon iPhone ou l'un de mes produits compatibles HomeKit, qui comprennent l'éclairage Philips Hue, un Apple HomePod et divers verrous intelligents. Cependant, mon expérience positive de Google Nest m'a fait remettre en question l'engagement d'Apple envers HomeKit et le marché de la maison intelligente dans son ensemble.

Pourquoi Nest Wifi?

Les systèmes de routage maillés sont la meilleure chose qui soit arrivée au Wi-Fi au cours de la dernière décennie. La technologie élimine les points noirs Wi-Fi et le besoin de ces vilains prolongateurs Wi-Fi. Comme les autres systèmes maillés du marché, Nest Wifi comprend de minuscules appareils que vous placez autour de votre maison. Lorsqu'ils sont activés, ces points d'accès fonctionnent ensemble pour couvrir une maison entière avec une connexion Wi-Fi optimisée. Dans le cas du système Nest Wifi, il existe un routeur Nest Wifi qui se connecte physiquement au routeur qui est déjà dans votre maison. Dans ma configuration, le Nest Wifi est attaché à mon (câblé, voir ci-dessous) routeur de câble au sous-sol, tandis qu'il y a deux points d'accès au rez-de-chaussée et au deuxième étage de ma maison.

Chaque point d'accès Nest Wifi fait également office de haut-parleur Google Assistant (mais pas le routeur Nest), c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai choisi le système en premier lieu. Couplé à mon Google Home, j'ai maintenant trois haut-parleurs intelligents basés sur Google dans la maison, que je peux contrôler avec ma voix et l'application Google Home sur mon iPhone. Dire que chaque appareil fonctionne bien ensemble serait un euphémisme. Cela fonctionne, les amis.

Spécifications

Le routeur Nest Wifi a une portée allant jusqu'à 2 200 pieds carrés, tandis que chaque point d'accès promet une couverture allant jusqu'à 1 600 pieds carrés. Vous pouvez acheter un Nest Wifi séparément ou obtenir un Nest Wifi avec un ou deux points d'accès. Google vend également les points d'accès séparément, que vous pouvez facilement ajouter à votre réseau à tout moment. Vous pouvez même utiliser d'anciens points d'accès Google Wifi sur le système Nest Wifi.

Ma maison mesure 2 300 pieds carrés, ce qui signifie que ma configuration d'un routeur Nest Wifi et de deux points d'accès est excessive. Cependant, parce que les deux points servent également d'enceintes intelligentes, je pense que la configuration supplémentaire en vaut la peine. De plus, la façon dont Google évalue le système rend avantageux le choix d'une configuration comprenant au moins un point d'accès:

Routeur Nest Wifi, 169 $

Routeur Nest Wifi plus un point, 269 $ (ou 100 $ pour le point unique)

Routeur Nest Wifi plus deux points, 349 $ (ou 90 $ par point)

Un point, 149 $

Ne laissez pas tomber HomeKit, mais …

Si je devais choisir une et une seule plate-forme de maison intelligente, j'irais toujours avec HomeKit et recommanderais à ceux qui utilisent principalement les produits Apple de faire de même. Cependant, HomeKit ne fonctionne pas avec tous les produits pour la maison intelligente et ne le sera certainement jamais. Après avoir ajouté Nest Wifi de façon transparente à ma maison, je recommande maintenant fortement une approche mixte.

J'adore Nest Wifi et je profite pleinement de ses nombreux outils, tels que le contrôle parental, la priorisation des appareils et la possibilité de créer un réseau invité. J'ai également deux nouveaux haut-parleurs intelligents dans ma maison, que je peux utiliser comme assistants vocaux et écouter ma musique préférée. Sur ce dernier, je devais définir chaque point d'accès en tant que haut-parleur Bluetooth, ce qui a ajouté une étape par rapport au processus de configuration HomePod plus rapide sur mon iPhone. Cependant, compte tenu de la différence de prix entre un point Wi-Fi Nest et un HomePod, cela en valait la peine.

Pour les appareils précédemment installés chez moi qui prennent en charge HomeKit et Google Home, j'ai maintenant le choix de la plate-forme à utiliser pour l'automatisation. Pour la plupart, je m'en tiens à HomeKit, car la configuration a déjà été effectuée. Et pourtant, j'aime savoir que je peux également utiliser Google Assistant pour effectuer des tâches, selon la pièce dans laquelle je me trouve.

À l'avenir, je choisirai toujours un produit compatible HomeKit plutôt qu'un produit qui ne prend en charge que Google Home. Cependant, je préférerais en acheter des qui prennent en charge les deux plateformes.

Intensifie-toi, Apple

Depuis plus de cinq décennies, Apple a construit un vaste empire largement basé sur des produits qui ont réussi à fusionner des logiciels et du matériel. Le succès de Cupertino avec le mobile est l'une des raisons pour lesquelles Google propose désormais des produits physiques qui exécutent des logiciels Google ou Android. Auparavant, Google se concentrait uniquement sur les logiciels.

Revenant à Nest Wifi, Google a développé un produit utile qui fonctionne sur les appareils Android et iOS / iPadOS. Malheureusement, il n'y a rien de similaire à Nest Wifi dans la gamme de produits actuelle d'Apple, même si elle offrait du matériel de mise en réseau dans le passé.

Si Apple est vraiment engagé envers HomeKit, je suggère d'élargir la gamme interne de produits pris en charge par la société. Pour aller de l'avant, j'aimerais voir Apple s'inspirer de Google Nest et lancer un produit Wi-Fi maillé prenant en charge HomeKit. Des haut-parleurs intelligents moins chers bénéficieraient également aux clients Apple, ainsi qu'à un produit Apple TV de type Chromecast. Enfin, il devrait envisager d'acheter des fournisseurs de maisons intelligentes existants pour mettre sur le marché des caméras, des sonnettes vidéo de marque Apple, etc.

Pour l'instant, je vais acheter les meilleurs produits pour ma maison intelligente, qu'ils fonctionnent avec HomeKit ou non.

Des questions

Si vous avez des questions sur Google Nest Wifi ou les réseaux maillés, faites-le nous savoir ci-dessous.

