une autre année de pertes supplémentaires

La pandémie causée par la crise sanitaire des coronavirus laisse sur la table plus d’incertitudes que de réalités. Il n’est même pas tout à fait clair quand le monde peut revenir à une certaine normalité ou, au moins, sortir. Avec cela, les entreprises subissent les conséquences sur leurs propres comptes. L’un des nombreux est bien sûr Uber. La licorne de renommée mondiale, et l’un des techniciens les mieux financés du moment, n’est pas claire sur son évolution pour cette année. Et c’est ce qu’ils ont annoncé: Uber retire son guide 2020 publié le 6 février.

Dans ce document, public dans l’espace investisseur de l’entreprise, Uber a recueilli ses prévisions de résultats financiers pour cette année: résultat net ajusté, EBITDA et réserves. La pandémie a tout fait exploser. “Compte tenu de la nature évolutive de COVID-19 et de l’incertitude qu’il a causée à toutes les industries dans toutes les régions du monde, il est impossible de prédire avec précision l’impact cumulatif de la pandémie sur nos résultats financiers futurs”, affirment-ils.

En plus de réduire son activité dans toutes les zones géographiques dans lesquelles ils opèrent, ce qui aura un impact important sur les comptes de l’entreprise, Uber est soutenu par les investissements qu’il a effectués auprès de ses moteurs – principalement aux États-Unis – comme moyen de atténuer la baisse de vos revenus.

Dans d’autres endroits, comme c’est le cas en Espagne, cette aide est fournie par l’État lui-même à travers le système de travail du pays. Ce n’est pas Uber, ou Cabify par défaut, celui qui contacte les pilotes. Ce serait par l’intermédiaire de sociétés VTC qui, ayant les licences de circulation, embaucheraient des professionnels. Toutes les entreprises dédiées à cette activité ont déjà fait la déclaration d’ERTES auprès de leurs contractants; certains d’entre eux, au fur et à mesure que La Información avance, ont vu leur demande approuvée. D’autres, comme Moove Cars, opérant principalement pour Uber, ont vu cette demande rejetée. De même, les coûts ne tombent pas sur les comptes Uber déjà incertains.

L’ampleur de la baisse n’est pas claire, car Uber est composé d’un grand nombre de modèles commerciaux – Uber Eats est toujours actif -, mais le Taxi el España fait état d’une baisse de ses revenus de plus de 80%, ce qui indique que L’activité d’Uber toucherait ces sommets.

Dans tous les cas, ces aides et la baisse des revenus aura un effet de près de 17 millions de dollars (avec un maximum de 22 millions) pour les trois premiers de l’année. Entre 60 et 80 millions pour le deuxième trimestre de l’année, qui devrait subir les conséquences des dernières semaines d’enfermement et de la faible activité de l’économie. Bien entendu, le revenu annuel sera également réduit; Bien que l’entreprise ne veuille pas faire de prévisions pour le moment.

Malgré le retrait du guide, l’appel aux actionnaires prévu le 7 mai prochain, dans lequel seront analysés les comptes du premier trimestre, est toujours en cours. Cela donnera une vision plus précise de l’impact de la crise des coronavirus sur l’industrie de la mobilité dans les villes, ainsi que la réponse des investisseurs de l’entreprise.

Les investisseurs, en passant, qui s’attendaient à ce que 2020 soit l’année des derniers ajustements pour Uber. Juste à la fin de 2019, et avec l’idée d’ajuster les revenus et les dépenses, Uber a annoncé un plan de réduction de ses effectifs non stratégiques – principalement le marketing – afin de réduire les dépenses après sa mauvaise introduction en bourse au milieu de l’année dernière. C’était, avant tout, une fosse sans fond pour brûler de l’argent; une situation qui a été soutenue par les actionnaires lors des tours de table d’un million de dollars, mais qui n’a pas été perçue favorablement sur les marchés publics. L’objectif d’Uber, désormais probablement exclu par le coronavirus, était de gagner de l’argent et surmonter les pertes de 1 000 millions d’euros au dernier trimestre de l’année dernière.

