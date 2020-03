une autre boutique italienne célèbre ferme ses portes, inquiète les clients

la coronavirus tuer un autre Boutique italienne après la fermeture de GameStop et le blocage préventif des ventes au détail chez les détaillants Apple et Xiaomi à travers le pays. Désormais, les clients sont vraiment inquiets et ne peuvent compter que sur les canaux en ligne pour leurs achats. Sur le net, les sites pourraient être bloqués en raison du nombre élevé de demandes de connexion. Voici quel e-commerce s’apprête à fermer ses volets.

Coronavirus bloque toute une chaîne de magasins, après Xiaomi et Apple, c’est à Mediaworld

Aussi je Magasins Mediaworld représenter Fermer faire un choix qui n’a pas été pris à la légère. Dans le nouveau message du PDG Guido Monferrini il a été déclaré que:

«Nous avons pris une journée de réflexion pour pouvoir agir et ne pas réagir en fonction des événements et la décision que nous avons prise a été de fermer nos magasins pour minimiser les risques de contagion vis-à-vis de nos collaborateurs et clients. Pour tous les besoins et exigences, le site en ligne www.mediaworld.it reste ouvert.

Je remercie mes collègues qui, bien que n’étant pas en contact avec le public, jouent un rôle indispensable dans leur travail pour la continuité du service, tant envers nos Clients, avec les livraisons à domicile, que envers nous tous dans la Société, par exemple avec le traitement de la paie ou support informatique. N’oubliez pas que l’arc-en-ciel sort toujours après la tempête. “

Xiaomi a également fermé ses magasins

Même mouvement que Xiaomi qui en accord avec les Mi Stores italiens a annulé le Fan Festival prévu pour le 6 avril 2020, brut d’une constatation dans laquelle il était possible de lire:

“Nous voulons continuer à offrir notre soutien au territoire italien, en respectant les directives pour le confinement des coronavirus et il nous a donc semblé juste de faire tout ce qui est en notre pouvoir dans le respect et la protection de la santé de nos utilisateurs et de tous nos collaborateurs. “- a déclaré Leonardo Liu, directeur général de Xiaomi Italie.

“Bien que le Mi Fan Festival représente un moment fondamental pour notre marque, nous avons décidé d’agir avec un sens des responsabilités, en annulant l’événement ainsi que tous les autres événements physiques prévus pour les prochaines semaines, mais nous travaillons sur de nouvelles idées pour surprendre de toute façon nos fans à cette occasion ».

apple, au lieu de cela, il se remet lentement activités en Chine tandis qu’en Italie, tout reste temporairement hors de portée du consommateur.