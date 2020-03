Une autre fuite iOS 14 émerge, révélant cette fois plusieurs améliorations de HomeKit – .

À ce stade, Apple semble toujours en voie de publier la première version bêta de sa mise à jour logicielle iOS 14 en juin, sans parler de la possibilité que la WWDC 2020 soit probablement annulée en raison de la propagation continue du nouveau coronavirus.

En conséquence, les fuites ont commencé à s’accumuler, offrant des révélations majeures sur les nouvelles fonctionnalités trouvées en analysant une version interne précoce d’iOS 14. Le blog . a publié plusieurs rapports mettant en lumière ce que nous pouvons attendre de ce logiciel de prochaine génération du fabricant d’iPhone, et ces rapports ont tout révélé, d’une nouvelle application Apple Pencil à la possibilité d’ajouter un moniteur d’oxygène dans l’Apple Watch, une nouvelle application Fitness, des tonnes de nouvelles fonctionnalités de Messages comme des messages éventuellement rétractables, et plus encore.

Dans cet article, nous examinerons plusieurs améliorations de HomeKit qui auraient été apportées à iOS 14 cet automne.

Que Apple finisse par être obligé d’annuler la WWDC 2020 en raison de la propagation continue du coronavirus, la sortie de la première version bêta d’iOS 14 cet été semble toujours en bonne voie avant une large diffusion à l’automne. Nonobstant le sort de la conférence annuelle des développeurs d’Apple, l’anticipation entourant cette prochaine mise à jour du logiciel mobile d’Apple survient au cours de ce qui s’annonce déjà comme une année massive pour le fabricant d’iPhone, avec de nouveaux produits en route, dont un iPhone 9 à prix abordable, nouveau Modèles iPad Pro, une nouvelle Apple TV et bien plus encore.

La sortie du logiciel mobile de prochaine génération est tout aussi remarquable que tous les produits matériels qu’Apple a mis au point pour une sortie dans les prochains mois, et vous pouvez consulter notre rapport précédent ici qui détaille quelques nouvelles fonctionnalités clés révélées dans le dernier iOS 14 fuit. Pendant ce temps, encore plus de nouvelles fonctionnalités ont été divulguées sur le cadre de la maison intelligente d’Apple HomeKit, basé sur un premier aperçu du nouveau système d’exploitation grâce aux rapports de ..

Au moins trois nouvelles fonctionnalités HomeKit ont été découvertes, et elles incluent un nouvel ajustement automatique de la température de la lumière au cours d’une journée. Des couleurs plus chaudes, par exemple, seraient plus répandues la nuit tandis qu’une température de lumière plus froide pendant la journée complète la lumière naturelle de l’extérieur. Un peu comme le réglage automatique que j’ai activé pour mon Mac et mon iPhone, ajustant l’intensité de la lumière une fois qu’il atteint 22 heures. et je veux une sorte d’éclairage “plus frais” des écrans. Selon 9to5, cependant, dans le cadre de la nouvelle fonctionnalité d’éclairage HomeKit, il est prévu que les utilisateurs auront la possibilité d’avoir un changement progressif de la lumière au lieu d’une secousse, plus instantanée.

Pendant ce temps, iOS 14 offre à HomeKit de nouvelles fonctionnalités de caméra qui incluent la notification des notifications lorsque la caméra détecte la présence d’un membre de la famille. Cela s’appuie sur le support HomeKit Secure Video introduit avec iOS 13 qui a ajouté plusieurs catégories de reconnaissance d’objet.

Une dernière mise à jour mérite d’être mentionnée, bien que celle-ci arrive via tvOS 14, concerne l’audio d’Apple TV. Il semble qu’il y aura une option incluse qui vous permet de sélectionner en permanence une stéréo HomePod appariée comme sortie au lieu d’avoir à le faire manuellement à chaque fois. Comme le note 9to5, ce serait une excellente fonctionnalité à inclure, d’autant plus que les Apple TV perdent parfois leur connexion aux HomePods lorsque ces haut-parleurs sont également utilisés à d’autres fins.

