Une bande-annonce de film irrésistible met en vedette Steve Carell en tant que démocrate déterminé

La première Irrésistible la bande-annonce de la comédie de Jon Stewart met en vedette Steve Carell en tant que démocrate déterminé. Autrefois roi de la télévision tardive pour beaucoup, Stewart a été largement absent du public depuis qu’il a quitté ses fonctions de Daily Show en 2015.

Cela ne veut pas dire que Stewart ne s’est pas occupé, bien sûr. Peu de temps après son départ de The Daily Show, HBO a annoncé qu’ils s’associeraient avec le comédien pour une nouvelle parodie animée de nouvelles sur le câble. Malheureusement, après avoir repoussé la date de sortie à plusieurs reprises en raison de problèmes techniques, la série sans nom de Stewart a finalement été annulée en 2017. Apparemment, le problème entourant le délai de traitement des nouvelles dans un format animé et à jour s’est tout simplement révélé trop difficile. Néanmoins, Stewart est resté en bons termes avec HBO et devrait publier un spécial stand up – son premier depuis 1996 – sur le réseau populaire. Mais bien sûr, les compétences de Stewart existent au-delà de la comédie et de l’animation de programmes tard le soir. En 2014, il livre son premier long métrage en tant qu’écrivain et réalisateur: Rosewater. Bien que les opinions restent divisées sur le drame politique, il a été bien reçu et les fans attendent depuis un autre film de l’animateur du Daily Show.

Connexes: Jon Stewart s’adresse à Louis C.K. Inconduite sexuelle

Il semble maintenant que l’attente est presque terminée, avec le dernier effort cinématographique de Stewart qui sortira dans les salles le 29 mai. Le suivi de Rosewater sera irrésistible, et cette fois, Stewart a abandonné le drame en faveur de la comédie. La politique, cependant, restera un problème central dans le film, qui met en vedette Carell en tant que consultant politique démocrate déterminé à diriger un franc-marin américain (Chris Cooper) à un poste de maire d’une petite ville du Wisconsin. La première bande-annonce officielle du film vient d’arriver avec la permission de Focus Features et vous pouvez le vérifier ci-dessous:

Le film – que Stewart a de nouveau écrit et réalisé – arrive à un moment où la course présidentielle américaine va sans aucun doute prendre de l’ampleur. Étant donné la réputation de Stewart comme un expert politique, cela est très probablement intentionnel. Il y a aussi beaucoup de talents à l’affiche, avec le gagnant d’un Oscar Cooper jouant le rôle d’un petit habitant de la ville qui défend les immigrants et attire l’attention du personnage de Carell, Gary Zimmer. À bord, Rose Byrne, comédienne préférée, ainsi que Natasha Lyonne, Will Sasso, CJ Wilson, Mackenzie Davis et Topher Grace. L’intrigue semble assez simple, car Carell présente à un homme de petite ville simple les réalités trop souvent tranchantes de la politique américaine, et c’est la relation entre le personnage de Carell et celle de Byrne qui semble être le principal moteur comique du film.

En surface, le dernier effort de réalisateur de Stewart ne semble pas vraiment très différent de la farce politique de Will Ferrell et Zach Galifianakis en 2012, The Campaign. Espérons que Irresistible se révélera un peu plus approfondi, mais un film qui se concentre sur les campagnes politiques pendant une année électorale va faire face à un public très divisé. Cela a probablement été assez clair pour Stewart depuis le début, mais il faut se demander si Irrésistible sera le genre de film qui peut supporter ce poids.

Suivant: L’horreur a toujours été politique – vous ne cherchiez tout simplement pas

Source: Focus Features