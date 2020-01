Une bande-annonce qui fuit révèle plus de séquences du premier jeu PS5 annoncé – .

Lors des Game Awards en décembre, Gearbox Software a levé le rideau sur le premier jeu officiellement annoncé pour la PlayStation 5. Godfall est un RPG d’action développé par Counterplay Games, le même studio derrière le jeu de cartes à collectionner Duelyst, et bien que nous nous attendions à en savoir plus lors de la révélation de la PS5 le mois prochain, une bande-annonce divulguée nous donne un aperçu de la façon dont le jeu se déroulera lors de son lancement plus tard cette année.

Quelques secondes de la bande-annonce que vous êtes sur le point de regarder ont en fait été taquinées plus tôt cette semaine, mais mardi, le Redditor (qui a depuis supprimé son compte) a partagé ce qui est décrit comme un teaser interne au début de 2019. , cela n’a jamais été destiné à être publié, et ne représente probablement pas pleinement le produit final en termes de visuels ou de gameplay. Cela dit, il est intéressant de voir les progrès réalisés depuis lors jusqu’à décembre dernier:

Aucun jeu d’action en mêlée à la troisième personne n’est à l’abri des comparaisons avec Dark Souls, mais Godfall semble être un peu plus rapide et peut partager plus en commun avec Destiny que la série Souls. Sur le site officiel du nouveau jeu, Counterplay décrit Godfall comme un “looter-slasher”, ce qui implique que vous collecterez des équipements et des armures plus puissants lorsque vous abattez des ennemis. Le jeu mettra également fortement l’accent sur la coopération, avec jusqu’à trois joueurs (similaires aux équipes de pompiers de Destiny) capables de faire la fête afin de relever ensemble les défis de Godfall.

Godfall n’a pas encore de date de sortie, mais devrait sortir sur PS5 et Epic Games Store en vacances 2020.

Source de l’image: Counterplay Games

