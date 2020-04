Une bonne nouvelle pour Nvidia alors que les joueurs adoptent les cartes graphiques RTX selon une enquête sur le matériel Steam

Les cartes graphiques GeForce RTX de Nvidia semblent bénéficier d’un nouvel élan sérieux, du moins d’après les résultats de la dernière enquête sur le matériel Steam.

L’enquête de Valve montre que les trois principales cartes graphiques qui ont le plus progressé en termes de gains de parts de marché pour mars 2020 étaient des modèles RTX, dirigés par la GeForce RTX 2060.

Comme vous le savez probablement, c’est la carte graphique RTX la plus économique, destinée à ceux qui souhaitent des cœurs de traçage de rayons dédiés avec un minimum de dommages à leur portefeuille. Et en mars, l’adoption du RTX 2060 est passée à 2,71% selon les chiffres de Steam, ce qui représente une saine augmentation de 0,53% par rapport au mois précédent.

Le deuxième plus grand gagnant a été le RTX 2070 qui a augmenté de 0,33% pour atteindre une part de 2,01% du marché des GPU, suivi par le nouveau RTX 2070 Super, la version optimisée de la carte graphique qui a augmenté l’adoption de 0,28 % pour atteindre 1,21%.

Bien que ces chiffres d’adoption puissent sembler relativement faibles, nous devons garder à l’esprit que le marché des GPU est assez fragmenté sur un grand nombre de modèles différents, et en fait, le RTX 2060 atteignant 2,71% signifie que c’est maintenant la cinquième carte graphique la plus populaire parmi les joueurs Steam interrogés. Il est également plus populaire que tous les modèles GTX Turing moins chers (sans accélération matérielle de lancer de rayons) qui sont menés par la GeForce GTX 1660 Ti à la septième place avec 2,48%.

Les cartes les plus populaires restent les offres de la série 10 de la génération précédente de Nvidia, occupant les quatre premières places et dirigées par la GeForce GTX 1060 qui est toujours utilisée par 12,67% des joueurs Steam (elle a baissé d’une fraction – en baisse de 0,01% – en Mars). La GTX 1050 Ti de Nvidia occupe la deuxième place avec 8,81% (en baisse d’un quart de point de pourcentage), suivie par la GTX 1050 avec 5,42%, puis la GTX 1070 avec 4,23%. Le RTX 2060 est le suivant.

Pas de grande surprise

Faut-il s’attendre à ce succès RTX? Nvidia est clairement all-in sur le ray tracing, avec des cartes RTX 3000 de nouvelle génération qui devraient faire de grandes avancées sur ce front, et elles devraient être lancées plus tard en 2020, avec des ajustements de prix des cartes RTX existantes qui suivront sans aucun doute.

Espérons que le ray tracing plus abordable et meilleur devrait aider à pousser l’adoption encore plus loin, et bien sûr, il y a le petit problème des consoles de jeux de nouvelle génération – la PS5 et la Xbox Series X – prenant également en charge les graphiques ray-tracés. Et bien sûr, AMD embarque avec ses prochaines cartes graphiques Big Navi alimentées par RDNA 2, également livrées avec un lancer de rayons accéléré par matériel.

Donc, en bref, l’industrie est clairement dirigée dans cette direction, donc les cartes RTX actuelles de Nvidia qui prennent de l’ampleur ne devraient vraiment pas être une grande surprise. D’autant plus que le RTX 2060 est déjà devenu plus abordable…

En ce qui concerne les performances actuelles d’AMD dans l’enquête Steam de mars, la carte graphique Radeon la mieux placée ne fait pas la coupe pour le top 10. La Radeon RX 580 d’AMD est à la onzième place avec une part de 1,95%, et vous devez tomber au dix-neuvième endroit pour trouver la prochaine carte AMD, le RX 570 à 1,13%.

La plate-forme de jeu de Valve dépeint certainement une image de la domination de Nvidia, même si ce n’est pas une surprise, car cela a été répété par des chiffres que nous avons vus d’autres sources, y compris des cabinets d’analystes depuis longtemps. Par exemple, les statistiques de Jon Peddie Research ont récemment montré que Nvidia avait une part de marché de 73% en ce qui concerne les GPU discrets (AMD détenant les 27% restants, bien sûr).

Via Notebookcheck.net