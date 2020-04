Une capture d’écran iOS 14 fuite montre de nouveaux paramètres de fond d’écran, le code bêta révèle des widgets d’écran d’accueil

. a rapporté le mois dernier qu’Apple travaillait sur un panneau de paramètres de fond d’écran repensé pour iOS, basé sur une première version d’iOS 14, qui comprend des images séparées par catégories et plus encore. Aujourd’hui, l’utilisateur de Twitter DongleBookPro, qui partage souvent des images des produits internes d’Apple, a publié aujourd’hui des captures d’écran qui montrent le nouveau panneau des paramètres de papier peint d’iOS 14 en action.

Ces captures d’écran corroborent ce que . a trouvé sur le code iOS 14, avec des fonds d’écran par défaut séparés par des collections. Il s’agit notamment de «Classic Stripes», «Earth & Moon» et «Flowers» pour offrir une meilleure organisation. Au lieu d’afficher tous les fonds d’écran ensemble, les utilisateurs pourront faire défiler chaque collection pour trouver plus facilement un fond d’écran spécifique.

Ce que la capture d’écran a également révélé, c’est une nouvelle option “Apparence de l’écran d’accueil” qui est similaire aux paramètres du cadran de la montre de l’application Apple Watch. Avec cette fonctionnalité activée, les utilisateurs auront la possibilité de définir un fond d’écran dynamique intelligent qui ne sera utilisé que sur l’écran d’accueil. Ces papiers peints dynamiques incluent une couleur plate, une couleur floue et une version sombre basée sur le papier peint actuel.

Bien que cette nouvelle option semble cool en soi, elle pourrait faire partie de quelque chose d’encore plus grand sur iOS 14. . a trouvé des preuves sur le code iOS 14 d’une autre nouvelle fonctionnalité appelée en interne «Avocat», qui est liée à l’application Springboard qui contrôle l’écran d’accueil.

On peut dire qu’Apple travaille pour la première fois à proposer de vrais widgets sur l’écran d’accueil de l’iPhone et de l’iPad. Au lieu de widgets épinglés comme sur iPadOS 13, les nouveaux widgets sur iOS 14 peuvent être déplacés, comme n’importe quelle icône d’application. La fonctionnalité est toujours en cours d’implémentation et pourrait être supprimée par Apple.

Dans cet esprit, il est logique que les utilisateurs puissent définir une photo d’arrière-plan pour l’écran de verrouillage et une version plate ou floue sur l’écran d’accueil, car il peut maintenant avoir plusieurs widgets et les détails peuvent devenir confus superposés sur une photo ordinaire.

Le compte DongleBookPro a précédemment fourni des images du nouveau système CarKey d’Apple révélées pour la première fois par ., ce qui nous fait croire à la véracité des images.

