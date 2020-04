Une carte postale prépayée pour les voyages ou les achats en ligne

Ces derniers temps, la carte postale prépayée a gagné plus d’adeptes, non seulement pour ses avantages mais aussi pour sa facilité d’utilisation et d’acquisition. C’est pourquoi nous indiquerons un moyen facile et simple de l’obtenir.

Dans ce même ordre d’idées, nous vous disons que vous pouvez désormais effectuer des paiements avec votre appareil mobile. De cette façon, vous n’aurez pas à transporter d’argent liquide ni à emporter toutes les cartes de vos banques, il vous suffit de cliquer sur le lien et de consulter les informations.

Conditions d’obtention de la carte postale prépayée

Afin que vous puissiez obtenir cette carte postale prépayée, nous vous indiquerons certaines des exigences que vous devez avoir pour l’acquérir. Tout cela en vertu de la loi sur la protection des données. Où vous devez fournir des données par l’entité qui les émet.

En cas de voyage, il vous suffit de donner votre nom complet, votre date de naissance et si vous êtes mineur, vous devez fournir un type de document de votre tuteur légal. Ainsi que l’adresse e-mail, l’adresse domiciliaire mise à jour, le document où vous pouvez vérifier votre adresse, certains documents d’identification et votre sexe.

De même, vous devez fournir les détails du compte bancaire qui seront utilisés pour la carte et certains téléphones de localisation.

Conditions de traitement de la carte postale prépayée

Lorsque vous décidez d’obtenir votre carte, vous devez accepter certaines conditions générales, telles que les limites monétaires d’utilisation avec la carte. Cela garantira que les exigences sont approuvées pour activer la carte. Si vous êtes mineur, vous avez besoin de tous les détails du tuteur pour activer la carte.

Vos responsabilités seront mentionnées une fois que vous aurez accepté la carte, ainsi que les termes du contrat. Ce qui est indéfini, sauf si une mauvaise utilisation en est faite et ladite carte est annulée.

Quelques avantages de l’utilisation de la carte postale prépayée

Maintenant que vous connaissez les exigences et les conditions entourant la carte Correos, ses avantages peuvent être établis. Cette carte n’a aucun lien vers un compte, seules les recharges seront effectuées physiquement et en ligne.

Il est possible d’utiliser dans tous les commerçants affiliés à MasterCard, en plus, cela fonctionne comme une carte de débit ou de crédit. Cela peut vous aider à mieux contrôler vos dépenses car vous ne pourrez pas dépasser ce que vous avez rechargé. C’est un tiers sûr à utiliser pour les achats en ligne, car vous pouvez le recharger avec le montant exact de votre achat en ligne.

Vous pouvez également retirer l’argent qui se trouve sur votre carte dans les bureaux de poste ou dans n’importe quel guichet automatique. Enfin, chaque fois que vous utilisez votre carte, vous accumulez des points dans le “Travel Club”.

Combien de temps faut-il pour accorder cette carte?

Avec le grand nombre d’avantages qu’elle possède, beaucoup voudront l’acquérir. Cependant, l’essentiel est de remplir le formulaire qui se trouve sur la page suivante:

https://secure.correosprepago.es/correos/es/apply.aspx

À cette adresse, vous pouvez placer toutes les exigences nécessaires à votre demande, puis vous devez attendre 7 à 10 jours pour que vous l’obteniez.

Étapes pour demander la carte

Il est nécessaire que vous suiviez quelques étapes pour profiter de cette carte, vous devez d’abord accéder au lien suivant: https://secure.correosprepago.es/correos/es/apply.aspx. Lorsque vous êtes sur le site, vous trouverez un formulaire nécessaire pour compléter la demande de carte postale.

Ce formulaire demandera un nom complet, une date de naissance, un sexe, des numéros de téléphone, un e-mail, une identification avec une date d’expiration et un pays d’origine. Enfin, l’adresse habituelle où la carte sera reçue.

Activation et enregistrement de la carte

Pour activer la carte postale, vous pouvez facilement le faire en vous rendant simplement au bureau de poste avec la carte et votre pièce d’identité, ils vérifieront vos données et vous pourrez l’activer immédiatement.

Dans le cas où vous souhaitez vérifier vos soldes ou points de messagerie prépayés, vous devez d’abord l’activer et ensuite vous pouvez consulter tout ce que vous voulez. Pour ce faire, vous devez accéder à la page suivante: https://correosprepago.es. Lorsque vous êtes au début, dans le coin supérieur droit est un menu, il vous suffit d’accéder à la partie appelée “Correos Card Balance”.

Il vous demandera de vous identifier, pour lequel vous devez saisir le numéro de la carte Correos Prepaid MasterCard que vous avez activée. Entrez les numéros de téléphone avec lesquels vous vous êtes inscrit pour le demander. Vous pouvez maintenant accéder à une autre page où vous pourrez vérifier le solde et les points que vous avez sur votre carte postale prépayée.

Service client de la Mastercard Prepaid Postcard

Il existe différentes manières d’accéder à Correos et à votre service de carte postale MasterCard prépayée afin de résoudre certains doutes, problèmes ou confirmer certaines informations sur votre nouvelle carte.

Vous y trouverez une section “Mon compte” ou vous pouvez y accéder via ce lien direct:

https://secure.correosprepago.es/correos/es/login.aspx. Il vous suffit d’accéder avec votre numéro d’identification de carte et votre mot de passe, vous pourrez y résoudre tout problème ou question.

Vous pouvez également communiquer directement via un appel téléphonique ou via un responsable, le numéro est le 902 101 203, là ils vous mettront en contact direct avec les responsables de ces cartes. L’appel n’est pas gratuit, il sera facturé comme un appel national. Le numéro d’accès gratuit est le 900 400 004.

Application mobile et espace client pour votre carte

Dans le cas où vous faites partie de ces personnes qui effectuent des achats sur votre appareil mobile, une application mobile a été créée afin que vous puissiez accéder à toutes les données de votre carte, c’est très simple et confortable. Vous pouvez le trouver à la fois dans l’Apple Store et dans le Google Play Store.

Vous pouvez également accéder via ce lien: dans le cas d’Android:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.correosprepago&hl=es.

Dans le cas où vous disposez d’un système iOS sur votre appareil intelligent, vous pouvez utiliser le lien suivant: https://itunes.apple.com/es/app/correos-prepago/id1112916759?mt=8.

Une fois inscrit, vous pouvez accéder à la rubrique “Mon compte” comme vous le faites normalement. Vous y verrez vos mouvements, soldes et numéros de points.

Courriel et médias sociaux

Si vous voulez ou devez envoyer un e-mail, vous pouvez avoir le compte: info@correosprepago.com. Pour ce que vous devez spécifier dans le sujet, le problème ou le doute que vous avez. Il fonctionne également avec les réseaux sociaux tels qu’Instagram, YouTube, Facebook ou Twitter.

En tenant toujours compte du fait que vous ne devez pas fournir de données personnelles importantes, il s’agit uniquement de trouver une solution générale à un certain problème.

Assurance disponible pour la carte dans différents cas

Il n’y a aucune assurance disponible pour la garde de cette carte, tout ce qui se passera sera sous votre responsabilité ou celle du titulaire. Bien qu’en cas de vol ou de perte, vous pouvez vous adresser au service client pour obtenir une solution immédiate.

Vous pourrez alors vous procurer une carte de remplacement en cas de vol ou de perte afin d’éviter toute utilisation inappropriée. Surtout si vous n’êtes pas le titulaire de la carte. Enfin, cette carte est idéale pour ceux qui voyagent ou font leurs achats en ligne. Il offre la possibilité de contrôler efficacement les dépenses.

