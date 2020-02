Une controverse sur les visas H-1B mise en évidence par un sondage d’Apple et al

Une enquête auprès des travailleurs étrangers employés par Apple et d’autres géants de la technologie a mis en évidence la controverse autour du visa H-1B qui leur permet de travailler aux États-Unis. Le président Trump a rendu plus difficile de se qualifier pour le visa …

Le visa H-1B est destiné à permettre aux entreprises américaines d’embaucher des personnes d’autres pays lorsqu’elles ne peuvent pas combler les postes localement. Une analyse du gouvernement en 2015 a montré que les visas étaient principalement attribués à cinq rôles:

Ingénieurs logiciels

Ingénieurs logiciels systèmes

Analystes financiers

Analystes de systèmes informatiques

Responsables marketing

S’il est accordé, le visa permet à son titulaire de vivre et de travailler aux États-Unis pendant une période pouvant aller jusqu’à trois ans, avec la possibilité de le renouveler pour trois années supplémentaires. Les visas H-1B sont plafonnés à 85 000 par an.

OneZero affirme que les détracteurs du programme de visa soutiennent qu’il faut des opportunités d’emploi aux Américains.

Les opposants au programme H-1B affirment qu’il prive les travailleurs américains qualifiés des opportunités, citant souvent la préférence de l’industrie de l’externalisation pour – et l’exploitation – des employés sud-asiatiques du H-1B. Les entreprises informatiques ont englouti les quotas de visa ces dernières années, embauchant des milliers de travailleurs étrangers à des salaires inférieurs à ceux du marché pour fournir des services à bas prix à des clients tels qu’Apple et Comcast et à d’autres sociétés remplaçant des emplois permanents (et plus chers) par des entrepreneurs H-1B. En 2014, 13 des 20 principales sociétés demandant des H-1B étaient des sociétés d’impartition.

L’idée selon laquelle les visas H-1B permettent aux employeurs d’obtenir des travailleurs à bon marché semble être soutenue par une enquête auprès des titulaires de visas réalisée par OneZero.

L’enquête de OneZero confirme que pour certains travailleurs titulaires de ces visas, les conditions peuvent être stressantes, précaires et dégradantes […]

Quarante-deux pour cent des participants ont déclaré qu’ils pensaient gagner moins que leurs collègues en raison de leur statut de visa […]

Le ministère du Travail déclare que les employeurs doivent payer les travailleurs H-1B au moins au «salaire en vigueur» fixé pour leur rôle dans leur zone géographique d’emploi. Mais la loi fédérale permet toujours techniquement aux employeurs de classer à tort les bénéficiaires du H-1B en tant qu’employés débutants, ce qui signifie qu’ils peuvent être payés moins. Dans la Silicon Valley, les programmeurs informatiques débutants gagnent 52 229 $ alors que la moyenne des programmeurs américains est d’environ 90 000 $.

Les titulaires de visa H-1B affirment également qu’ils se sentent moins en mesure de se plaindre de mauvaises conditions de travail, car leur visa est lié à la société spécifique qui a parrainé le visa. S’ils quittent leur emploi, leur visa n’est plus valable.

Chez Apple, Salesforce, Lyft, Airbnb, Samsung, Intuit, Bloomberg, Symantec et Goldman Sachs, entre 20% et 40% des répondants [said they had experienced] discrimination perçue au travail […] Le sondage n’a pas précisé les formes de discrimination, mais il peut se manifester sous forme de racisme, d’inégalité salariale et d’autres traitements préjudiciables.

Sous Trump, les demandes H-1B sont plus susceptibles d’être rejetées, et les renouvellements – autrefois routiniers – sont désormais traités comme de nouvelles demandes et peuvent prendre des mois à traiter.

Photo: Yaxis

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation automatique générant des revenus. Plus.

Consultez . sur YouTube pour plus d’informations sur Apple: