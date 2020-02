Une décennie après le lancement de l’iPad, quelle place occupent les tablettes?

Était le Dernière grande présentation de Steve Jobs. Convalescent même pour une greffe de foie, le directeur exécutif d’Apple s’est tenu devant le public pour présenter son dernier produit. Des semaines auparavant, on savait déjà que ce que la société Cupertino allait lancer serait une tablette, les doutes portaient sur le nom, le prix (enfin c’était 499 dollars), et surtout la véritable utilité.

Un peu plus de 10 ans se sont écoulés depuis 27 janvier 2010 Jobs montrera l’iPad dans ses mains pour la première fois. Un concept qui a été introduit pour à mi-chemin des smartphones et des ordinateurs portables, et qui, au début, répondait à la fois aux critiques et aux attentes élevées. Pour certains, ce n’était qu’un gros iPhone. Pour d’autres, l’appareil du futur qui pourrait signifier la fin de l’utilisation massive des ordinateurs portables. Aujourd’hui, il semble que l’iPad n’est ni une chose ni une autre, restant juste à mi-chemin pour le bien et pour le mal, mais étant le plein dominateur d’un marché, celui des tablettes, où il est clair qu’il est sans égal décennie plus tard.

L’ère post-PC qui n’était pas telle

Beaucoup a été élucidé sur la question de savoir si l’iPad deviendrait un substitut pour les ordinateurs portables et si la véritable intention d’Apple était de coloniser ou de changer ce marché. Mais si nous passons en revue le discours d’il y a dix ans, la vérité est que Jobs a présenté l’iPad comme une question entre l’iPhone et le MacBook avec une série d’utilisations très spécifiques: surfer sur Internet, regarder des vidéos, écouter de la musique, écrire des e-mails … Si l’on considère enfin la vision originale – du moins celle présentée alors – l’iPad était destiné à être principalement un appareil grand public, et non de production, où il essaie néanmoins de prendre maintenant.

L’iPad n’est pas né pour se substituer à quoi que ce soit, mais comme un troisième appareil, au moins dans sa vision d’origine

Ce premier iPad a été un succès, avec plus de 300 000 unités vendues lors de son premier jour de vente. Les commandes sont passées à plafond tactile en 2014 avec plus de 74 millions d’appareils, mais depuis lors, le marché de l’iPad et des tablettes en général a eu tendance à décliner.

Aujourd’hui, les iPads représentent 6,5% des activités d’Apple selon ses derniers résultats, et toujours avec l’ensemble de ses près de 50 millions d’unités vendues en 2019 – largement dopées par le prix révolutionnaire de l’iPad de base de l’an dernier– fait plus que doubler sa part de marché dans le segment des tablettes pures par rapport à ses principaux poursuivants: Samsung, Huawei et Amazon.

À quoi et pour qui une tablette est-elle utilisée en 2020?

Une partie du blâme pour cette forte baisse depuis 2013 est due au fait que ce qui était autrefois un écran utile et facile à utiliser mais plus grand que ceux du smartphone perdait du poids comme les dimensions des téléphones eux-mêmes sont allées de plus en plus. Au cours de la même décennie de vie de l’iPad, les téléphones sont passés d’une moyenne comprise entre 4 et 4,5 pouces à 6,5 et plus.

Je me souviens d’avoir acheté un iPad mini pour un cadeau familial vers 2014 et le visage est resté quand j’ai vu que le prochain téléphone que cette personne avait acheté était presque aussi grand que la tablette elle-même.

Un autre facteur à prendre en compte lorsque vous apercevez la fatigue de vos ventes est la durabilité du produit. L’iPad d’il y a 10 ans avait déjà 10 heures de batterie en service, et pour la consommation que beaucoup de gens lui donnent, l’appareil est plus que prêt à supporter sans les améliorations qui ont été ajoutées au fil du temps pendant des années.

Cela n’a pas empêché pendant tout ce temps Apple a continué de lancer au moins un nouvel iPad sur le marché chaque année, quand pas deux. Depuis l’iPad 2 de 2011 – que Jobs a également présenté quelques mois avant sa mort – jusqu’à l’iPad de 7e génération, il y a eu 18 versions d’iPad sur le marché, dont le Mini, l’Air et le Pro.

iPad mini 3, iPad Air 2, iPad Pro.

Au début, la tablette venait combler un espace qui n’existait pas, celui de la consommation naissante de vidéo, d’ebooks ou de lecture simple – avec quelques petites tâches de productivité – sans avoir à charger d’ordinateurs portables d’un côté à l’autre en luttant avec les écrans Petits téléphones. Lorsque les ventes ont chuté, l’appareil a également été introduit sur le marché de l’éducation, bien que les alternatives moins chères qui ont émergé plus tard aient également réduit cette fenêtre.

De la consommation à la productivité

Par la suite, et comme principal tournant de la première iPad Pro en 2015 et l’inclusion du crayon et du clavier intelligent, Apple a essayé d’élargir les horizons de l’iPad de la consommation à la productivité, ce qui semble néanmoins commencer seulement maintenant.

Créateurs, musiciens ou artistes ils ont un appareil iPad plus qu’optimal pour développer leur travail. Mais ce changement a commencé à venir surtout avec l’évolution – ordonnée depuis longtemps – du passage d’iOS à son propre système d’exploitation.

L’arrivée de iPadOS encore récente a ajouté beaucoup plus de supports de multitâche, qui, avec le projet Catalyst, semble tout diriger vers la création d’applications par et pour iPad. Jusqu’à récemment, il était courant de devoir utiliser une application qui était encore une version de l’iPhone élargie. Et la preuve est que ce n’est que récemment que les nouvelles versions pour iPad de l’application Twitter ou la grande nouveauté de Photoshop Ils semblent commencer à tirer pleinement parti de leur capacité à la fois en tant que concept et en tant que logiciel.

Leader incontesté d’un marché diffus

Même avec tout, le concept de l’iPad en tant que tel a également évolué en le comprimé est devenu liquide. Bien que le nouvel iPad et toute sa puissance semblent de plus en plus destinés à satisfaire les attentes des professionnels qui veulent une grande machine, il y a encore un autre type d’utilisation: qui veut avoir un appareil pour les tâches de base et surtout la consommation.

Bien qu’ils soient encore bien en deçà des ventes, des appareils tels que Feu d’Amazon, Les Chromebooks -pour ceux qui recherchent un ordinateur portable léger et pas cher- ou Surfaces Microsoft -et avec une gamme beaucoup plus avancée- peut également attaquer le même type de consommateur: un utilisateur qui n’a pas autant besoin d’un gros ordinateur, et qui veut quelque chose de léger et de simple.

Parce que si ce que nous voulons c’est comparer à l’iPad est le marché des tablettes pures, il n’a pas de concurrent. Bien que Samsung ou Huawei occupent les postes suivants, le fabricant qui connaît la plus forte croissance ces dernières années est Amazon avec son feu, des tablettes qui misent sur le prix pour offrir exactement ce que le public recherche: des écrans pour consommer Netflix ou d’autres contenus.

Les ventes de tablettes vont-elles continuer de baisser? L’iPad intégrera-t-il un jour un support de souris qui n’est pas seulement un outil d’accessibilité pour les personnes handicapées? Le secteur des tablettes devient-il plus petit pour faire place aux «convertibles»? Nous devrons peut-être attendre encore une décennie pour le voir.