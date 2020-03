Une émission télévisée de Loki pourrait présenter une MCU Corporation oubliée

Une photo de l’ensemble du Loki La série télévisée implique qu’une société MCU de longue date pourrait prendre en compte son récit. La production de l’émission est actuellement en cours avec une série d’images émergentes en ligne pour donner aux fans une idée de ce qui pourrait se passer dans son histoire. Et parmi les plats à emporter du lot de clichés se trouve l’insinuation selon laquelle Roxxon peut également y apparaître.

Marquant le retour de Tom Hiddleston en tant que Dieu favori des fans, Loki verra la version 2012 du personnage avant son arc de rédemption dans Thor: Ragnarok et Avengers: Infinity War. Cela signifie que les téléspectateurs pourront se réunir au moment le plus méchant et le plus espiègle du filou, juste après sa tentative ratée d’envahir la Terre dans The Avengers. Malgré sa mort aux mains de Thanos au début d’Avengers 3, Loki est en mesure de revenir grâce à Avengers: Endgame’s Time Heist où il s’est échappé en utilisant la pierre de l’espace – créant effectivement une nouvelle chronologie.

Alors que les studios Marvel continuent de garder secrets les détails de l’intrigue sur Loki, le synopsis officiel taquine le Dieu des méfaits “tout au long de l’histoire humaine [an] influenceur improbable sur les événements historiques. “Parallèlement à cela, de nouvelles photos de tournage ont donné aux fans leur premier aperçu du personnage anonyme d’Owen Wilson, ainsi que des débuts potentiels de Lady Loki. Cependant, un détail qui a été ignoré du même lot des images de Just Jared sont l’apparence d’un bus étiqueté Roxxcart Evacuation Shuttle. Cela pourrait impliquer que Roxxon sera également un facteur dans l’histoire de l’émission.

Roxxon Corp. est connu pour être l’un des plus grands conglomérats du MCU, et il est apparu dans une poignée de projets – à la fois sur grand et petit écran. Il a été présenté dans Iron Man 1, Iron Man 2 et Iron Man 3; ainsi que l’agent Carter d’ABC et les agents de S.H.I.E.L.D .; Daredevil de Netflix et Hulu’s Cloak & Dagger. Malgré cela, Roxxon Corp. n’est pas encore devenu un complot central dans tout récit – beaucoup de ses apparitions dans la franchise ont été soit une brève mention, soit un logo citant. Dans les bandes dessinées, son impact est beaucoup plus ressenti. C’est un conglomérat industriel pétrolier généralement dirigé par des dirigeants corrompus qui les oppose à des super-héros comme Iron Man.

Il est difficile d’évaluer comment le bus Roxxcart prend en compte Loki (ou si c’est vraiment une propriété de Roxxon), mais comme il est inclus dans l’ensemble d’images où le Dieu du mal court avec les gens de l’Autorité de la variance temporelle. Le spot Disney + Super Bowl de Marvel Studios a révélé que le personnage avait peut-être été capturé par TVA après avoir tenté de courir avec le Tesseract. Entre cela et la révélation que le spectacle va sauter de décennie en décennie, il est plus difficile de théoriser ce qui se passe dans la scène susmentionnée.

