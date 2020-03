Une énorme fuite de spécifications pour l’iPhone 12 a deux points importants à retenir – .

Les prochains smartphones Apple 12 et iPhone 12 Pro d’Apple devraient être la plus grande mise à niveau de smartphone d’Apple depuis des années, selon plusieurs rapports indépendants d’initiés du secteur.

La nouvelle gamme iPhone 12 ne fera ses débuts qu’au début de septembre, mais nous en savons déjà beaucoup sur la nouvelle série de téléphones.

Une énorme fuite récente de l’iPhone 12 a mis en lumière encore plus de détails concernant la grande mise à niveau de l’iPhone 2020 d’Apple et il y a deux détails clés en particulier qui devraient particulièrement exciter les fans d’Apple.

Le grand lancement d’Apple iPhone 12 est encore dans plus de six mois. En fait, il y a de plus en plus de chances que la sortie de l’iPhone 12 et de l’iPhone 12 Pro soit encore plus éloignée qu’elle ne le serait généralement à cette époque de l’année. À deux exceptions près, Apple a publié sa nouvelle gamme d’iPhone phare en septembre de chaque année depuis la sortie de l’iPhone 5 il y a huit ans en 2012. L’iPhone X a été un peu repoussé en 2017 en raison de complications de fabrication, et quelque chose de similaire est arrivé l’année prochaine avec l’iPhone XR. Cette année, cependant, le retard potentiel serait dû à des facteurs extérieurs qui sont bien au-delà du contrôle d’Apple. Comme tout le monde le sait bien, l’épidémie du nouveau coronavirus originaire de Wuhan, en Chine, entraîne une planification et une fabrication importantes alors que les usines de l’Est tentent de ralentir la propagation du virus mortel. On ne sait toujours pas ce que cela pourrait signifier pour le lancement de l’iPhone 12 d’Apple, mais cela a déjà un impact sur l’approvisionnement de l’iPhone 11, selon les rapports.

Bien sûr, la nouvelle gamme Apple iPhone 12 et iPhone 12 Pro sera finalement publiée, que ce soit en septembre, octobre ou plus tard. Tout dépend de la vitesse à laquelle la propagation du virus est ralentie, mais cela finira par arriver. Dans ce cas, les fans d’Apple recevront la plus grande mise à jour iPhone depuis des années, avec un tout nouveau design et des tonnes de nouvelles fonctionnalités. Nous en savons déjà beaucoup sur la série iPhone 12 grâce à une série de rapports du meilleur initié d’Apple au monde, mais une énorme fuite qui a frappé le Web a récemment révélé deux mises à niveau très importantes pour la série iPhone 12 que nous ne connaissions pas auparavant.

Il devrait être évident qu’en ce qui concerne les smartphones des séries iPhone 12 et iPhone 12 Pro, rien ne peut être confirmé jusqu’à ce qu’Apple annonce les deux téléphones début septembre. Cela dit, Ming-Chi Kuo, analyste de TF International Securities, a un bilan si précis que les gens considèrent souvent ses demandes de confirmation lorsqu’il s’agit de produits Apple à venir.

Kuo a commencé à répandre des détails sur la gamme Apple iPhone 12 l’année dernière et il a continué à ajouter encore plus de détails ces derniers mois. En un mot, Kuo estime que la série iPhone 12 comportera une grande refonte du design avec des bords métalliques plats comme l’iPhone 5 au lieu du design arrondi qu’Apple utilise depuis 2014. L’avant des téléphones comportera toujours une encoche dans les écrans car Apple n’a pas encore trouvé de meilleure façon de présenter les capteurs de caméra TrueDepth nécessaires pour Face ID, mais l’encoche pourrait être un peu plus petite que sur l’iPhone 11 et les modèles d’iPhone antérieurs. Les iPhones 2020 d’Apple disposeraient également de la 5G, et les modèles d’iPhone 12 auront des caméras à double objectif tandis que les modèles d’iPhone 12 Pro arborent une nouvelle configuration de caméra à triple objectif qui ajoute un nouveau capteur de temps de vol (ToF).

Avez-vous remarqué que nous faisions référence aux modèles d’iPhone 12, au pluriel, en plus des modèles d’iPhone 12 Pro? En effet, selon les informations de Kuo, Apple prévoit de lancer quatre nouveaux modèles iPhone phares en 2020, dont deux téléphones iPhone 12 avec différentes tailles d’affichage et deux téléphones iPhone 12 Pro avec des écrans de tailles différentes. Voici un graphique qui les décompose:

Source de l’image: TF International Securities

Quelques autres petites friandises avaient été partagées dans les diverses notes de Kuo aux clients, mais la semaine dernière, nous avons vu la première fuite énorme de l’iPhone 12 sur le Web provenant d’une source autre que Kuo. Au lieu de cela, il provenait d’un bélier nommé Max Weinbach des développeurs xda. Il a également de bons antécédents en matière de fuites de smartphones, bien que la plupart de ses idées concernent des smartphones inédits d’autres marques.

Il avait beaucoup à dire sur la série iPhone 12 et vous pouvez tout lire sur ses informations sur l’iPhone 12 ici, mais il y a deux domaines en particulier sur lesquels nous voulions nous concentrer une dernière fois car ce sont de loin les plats à emporter les plus importants.

Si vous jetez un œil à des études qui impliquent de sonder les gens sur leurs priorités lors du choix d’un smartphone, deux choses seront toujours en tête de liste: l’appareil photo et la durée de vie de la batterie. En fin de compte – ce n’est pas une coïncidence, nous en sommes sûrs – ce sont deux domaines dans lesquels la série iPhone 12 présenterait des améliorations énormes.

Weinbach rapporte que les nouveaux modèles d’Apple iPhone 12 et iPhone 12 Pro incluront un nouveau capteur de caméra arrière principal de 64 mégapixels à la place de l’objectif grand angle de 12 mégapixels sur les modèles iPhone 11 et iPhone 11 Pro. Les téléphones auront également apparemment un mode nuit amélioré qui fonctionnera sur tous les objectifs de la caméra arrière plutôt que sur le capteur principal tel qu’il est maintenant. La fonctionnalité du mode nuit d’Apple sur la série actuelle d’iPhone 11 est déjà un chef de file, nous sommes donc très impatients de cette mise à niveau.

Au-delà de cela, le rapport indique que les modèles d’iPhone 12 Pro d’Apple comporteront un zoom amélioré ainsi qu’un nouveau capteur de temps de vol (ToF) en plus de trois capteurs de caméra principaux, ce que Kuo a également déclaré. Mais Weinbach ajoute qu’un nouveau mode macro est à venir qui permettra de bien meilleures photos à courte portée, ainsi qu’un mode HDR appelé «Smart XDR». Pour faire court, il semble qu’Apple n’ait pas l’intention de s’asseoir malgré le fait de donner à la série iPhone 11 une énorme mise à jour de l’appareil photo.

En ce qui concerne la durée de vie de la batterie, nous avons beaucoup moins d’informations à fournir, mais c’est assez prometteur. Dans son vidage d’informations, Weinbach a déclaré que le prochain nouveau modèle d’Apple iPhone 12 Pro Max aura une énorme batterie de 4400 mAh. Cela représente une augmentation de 11% de la capacité par rapport à la batterie de 3 969 mAh de l’iPhone 11 Pro Max, ce qui représente un bond en avant pour une seule génération de smartphone. Aucune autre taille de batterie n’a été fournie.

Si nous superposons ces informations sur ce que nous savons des rapports précédents de Kuo, il y a une hypothèse vague que nous pouvons faire. L’iPhone 12 Pro Max aura un écran de 6,7 pouces selon les go, ce qui fait deux dixièmes de pouce de plus grand diamètre. L’iPhone 12 Pro, quant à lui, aurait apparemment un écran de 6,1 pouces. Cela représente une augmentation de trois dixièmes de pouce, nous pouvons donc peut-être nous attendre à une augmentation similaire de 11% ou même légèrement plus de la taille de la batterie.

Les iPhones d’Apple ont déjà une grande autonomie de batterie par rapport aux smartphones comparables et le nouveau processeur A14 et le système d’exploitation iOS 14 à venir auront encore plus d’optimisations qui améliorent les performances de la batterie. Cela dit, il n’est pas clair comment la connectivité cellulaire 5G affectera la durée de vie de la batterie, il est donc possible que certains gains de performances soient compensés pour les utilisateurs des réseaux 5G.

Chaque semaine qui passe semble apporter encore plus de bonnes nouvelles sur la gamme Apple iPhone 12, mais ce sont certainement deux des meilleures rumeurs que nous avons entendues jusqu’à présent. Nous espérons que nous en apprendrons bientôt davantage sur ces détails clés.

