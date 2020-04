Une énorme fuite d’iPhone 12 est notre meilleur aperçu du tout nouveau design d’Apple – .

Une énorme fuite de l’iPhone 12 nous donne un aperçu du tout nouveau design de l’iPhone d’Apple.

Les modèles iPhone 12 Pro présenteront des bords plats, similaires à la conception de l’iPhone 5.

L’iPhone 12 Pro Max comportera une encoche plus petite et un module de caméra plus grand.

Une énorme nouvelle fuite de Max Weinbach et de la chaîne YouTube EverythingApplePro nous a fourni notre aperçu le plus précis à ce jour du tout nouveau design d’Apple iPhone 12. Avant d’explorer les fonctionnalités et le nouveau facteur de forme de l’iPhone 12, il convient de noter que Weinbach a déjà fourni des informations précises sur les prochains modèles d’iPhone. L’année dernière, par exemple, Weinbach a révélé avec précision qu’Apple allait ajouter une option de mode nuit dédiée à l’iPhone 11. Ainsi, alors que les rumeurs d’Apple peuvent parfois être un centime, la dernière rumeur de l’iPhone 12 est particulièrement crédible.

Avec cette clause de non-responsabilité écartée, plongons-nous. Maintenant, ce n’est pas un secret que la conception de l’iPhone n’a pas beaucoup changé au fil des ans. En fait, l’iPhone actuel – avec ses bords arrondis – ne semble pas très différent de l’iPhone 6 qui a été lancé en 2014. Et bien que ce soit un beau design, il est clairement temps pour quelque chose de frais et de nouveau. À cette fin, la conception de l’iPhone 12 comportera des bords plus plats et rappellera plus l’iPhone 5. Comme nous l’avons souligné plus tôt cette semaine, l’iPhone 12 ressemblera essentiellement à une version plus petite des modèles iPad Pro les plus récents d’Apple.

Alors sans plus tarder, voici à quoi ressemblera l’iPhone 12 Pro Max de nouvelle génération d’Apple. Notez que l’alignement de la caméra est légèrement différent de certains rendus précédents que nous avons vus.

EveryThingApplePro note que l’objectif de l’appareil est particulièrement énorme:

Les rendus ci-dessous illustrent qu’Apple a réussi à réduire les lunettes par rapport à ses modèles iPhone 11 Pro. Vous remarquerez également que l’encoche de l’iPhone 12 Pro Max est plus petite que celle de l’iPhone 11, une conception qui corrobore certaines rumeurs précédentes que nous avons vues sur la conception à venir.

Un iPhone 11 Pro Max assis à côté d’une version imprimée en 3D de l’iPhone 12 Pro Max – basé sur un dessin CAO divulgué obtenu par Weinbach – peut être vu ci-dessous. Par ailleurs, John Prosser, qui a partagé un certain nombre de fuites précises d’Apple dans la mémoire récente, a corroboré la véracité du modèle 3D ci-dessous.

Pour ce que cela vaut, Weinbach note que la conception ci-dessus est probablement terminée à 70%, ce qui signifie que nous pourrions voir quelques changements subtils au moment où Apple dévoile officiellement l’appareil. Plus précisément, le dimensionnement et l’espacement du module de caméra peuvent ne pas être exactement tels qu’ils apparaissent ici. Notez, cependant, que les objectifs de la caméra eux-mêmes ne dépasseront pas autant par rapport aux modèles actuels de l’iPhone 11 Pro. De plus, le module de caméra à l’arrière sera légèrement plus grand et, comme il a été dit précédemment, comprendra un capteur LIDAR en bas à droite.

En termes de taille, l’iPhone 12 Pro Max est un peu plus grand et plus large que l’iPhone 11 Pro Max. Pourtant, avec des lunettes plus petites, le rapport écran / corps est plus élevé. Plus précisément, les lunettes de l’iPhone 12 Pro Max sont plus minces .9 mm.

Alors que les modèles iPhone 12 Pro d’Apple arboreront certainement le design présenté ci-dessus, il est possible que les modèles iPhone 12 moins chers présentent le même type de design à bords arrondis que nous avons vu sur les modèles précédents.

Bien sûr, il va sans dire que la plus grande fonctionnalité de l’iPhone 12 sera sa prise en charge de la 5G. À son tour, il n’est pas surprenant que les bandes d’antenne de l’iPhone 12 Pro Max soient un peu plus larges que les modèles d’iPhone précédents. Par ailleurs, l’iPhone 12 offrira des vitesses cellulaires et Wi-Fi améliorées. Pendant ce temps, l’iPhone 12 sera probablement doté de haut-parleurs améliorés qui seront 10 à 15% plus forts avec une meilleure plage dynamique.

Sur une note quelque peu mineure, Apple serait en train d’explorer une nouvelle couleur bleu marine pour l’iPhone qui pourrait remplacer la couleur vert minuit dévoilée l’année dernière.

La vidéo ci-dessous de EverythingApplePro mérite d’être vérifiée dans son intégralité et comprend des informations supplémentaires sur l’iPhone 12 concernant un emplacement légèrement nouveau pour le bouton d’alimentation (alerte de spoiler: il s’asseoir plus bas sur le téléphone), un plateau de carte SIM relocalisé, un connecteur intelligent, de nouvelles couleurs pour les modèles iPhone 12 non professionnels, et plus encore.

L’iPhone 12 possède toutes les caractéristiques d’une version à succès. Bien sûr, la question à un million de dollars est de savoir quand nous pourrions voir les modèles Apple iPhone 12 arriver dans les magasins. Avec la pandémie de coronavirus toujours en plein essor, il est possible qu’Apple repousse la sortie de son iPhone 12 de septembre à octobre. Avec la situation du coronavirus changeant chaque semaine, il est encore beaucoup trop tôt pour faire de solides prévisions dans les deux sens, bien que nous ayons entendu qu’Apple essaiera de décider d’une fenêtre de lancement officielle au cours des six prochaines semaines.

