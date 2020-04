Une énorme fuite d’iPhone 12 montre comment Apple bat encore une fois Android – .

La conception de l’iPhone 12 Pro Max a fuité, révélant plusieurs nouvelles fonctionnalités de conception de la série iPhone 2020 d’Apple.

Les schémas ont incité un responsable de Samsung à dire que le nouveau design serait un cauchemar pour Android.

L’iPhone 12 est censé améliorer la conception de l’iPhone X, un téléphone qui a forcé les fournisseurs d’Android à proposer des copieurs, puis à créer leurs propres modèles tout écran attrayants.

Lorsque l’iPhone X a été dévoilé en 2017, il est devenu le téléphone que tout le monde dans l’industrie tenterait de copier. L’iPhone X n’était pas le seul téléphone «tout écran» à l’époque, mais c’était la meilleure option. Alors que la plupart des concurrents Android ont copié le design de l’iPhone X au cours de l’année qui a suivi, ils se sont tous concentrés sur l’aspect notch du téléphone, ne copiant pas la fonctionnalité la plus brillante du design de l’iPhone X. Les fournisseurs Android ont perfectionné leurs conceptions tout écran l’année dernière et se sont éloignés de copier l’encoche dans le processus. Lorsque l’iPhone 12 arrivera, cependant, il lancera Android directement dans le «menton». C’est du moins ce que dit un baskets Samsung de longue date.

L’iPhone X n’a ​​pas été le premier téléphone à proposer une encoche, ce que les amateurs d’Android ne manqueront pas de souligner. Ce n’est pas Android qui a copié Apple, c’est Apple qui a suivi l’exemple d’un vieux téléphone LG de 2015 et un autre combiné d’une compagnie de téléphone créée par Andy Rubin qui n’a jamais été pertinent. Ce n’est cependant pas tout à fait exact. L’encoche d’Apple abrite un système sophistiqué de reconnaissance faciale 3D qui n’avait pas de rival en 2017. C’est pourquoi le compromis de conception existe. Quelques téléphones sont sortis avec la prise en charge de la reconnaissance faciale 3D en 2018, et Google a finalement copié la fonctionnalité l’année dernière.

Source de l’image: Zach Epstein, .

Mais Apple n’a fait aucun compromis en ce qui concerne les trois autres lunettes. Les côtés et le bas ont tous la taille de la lunette lorsque l’écran s’étire d’un bord à l’autre. Les créateurs d’Android n’ont pas pu copier ce choix de conception particulier immédiatement. C’est parce qu’Apple a fait quelque chose d’assez inhabituel avec l’écran OLED, et cette image explique tout:

La partie inférieure de l’écran se courbe derrière elle, et c’est pourquoi Apple pourrait l’étirer presque jusqu’au bord inférieur. Le fait qu’il n’y ait pas de prise casque là-bas a également contribué à l’espace. Maintenant, Apple a payé le prix fort pour cet écran OLED, qui était le composant le plus cher du téléphone à l’époque. Voici à quoi ressemblait le Galaxy S9 de Samsung lors de son lancement près de six mois après l’iPhone X:

Source de l’image: Zach Epstein, .

Samsung ne pouvait pas se permettre de reproduire l’encoche. Non pas parce que ce n’était pas possible, mais probablement parce que cela aurait déclenché une vague de critiques pour avoir copié à nouveau Apple. Au lieu de cela, Samsung a perfectionné l’écran perforé; voici le Galaxy S10 de l’année dernière:

Source de l’image: Zach Epstein, .

Depuis l’iPhone X, cependant, tout le monde a comparé la lunette inférieure (le menton) des téléphones Android à l’iPhone X. Avance rapide près de trois ans plus tard, et l’iPhone 12 aurait une lunette encore plus petite. Un YouTuber et un haut-parleur Samsung de premier plan nous ont donné un bon aperçu de la conception supposée de l’iPhone 12 Pro Max, ce qui a incité le haut-parleur Samsung de longue date à publier cette réponse:

S’il s’agit du vrai design de l’iPhone 12 Pro Max, alors son menton n’est que de 2,3 mm, ce qui sera un cauchemar pour tous les téléphones Android. pic.twitter.com/Q01sjwblFg – Univers de glace (@UniverseIce) 17 avril 2020

Si vous avez suivi les fuites d’Ice Universe, vous savez qu’il a toujours comparé la taille des lunettes entre les conceptions de l’iPhone X et les combinés Samsung. Si le design est réel, cela signifie qu’Apple a pu augmenter encore plus qu’avant le rapport écran / corps du futur iPhone. La fuite indique également que l’encoche sera beaucoup plus petite qu’auparavant.

Apple envisage de fabriquer un téléphone tout écran à l’avenir, selon d’autres fuites, un appareil qui n’aura pas d’encoche, de boutons ou de ports. Rétrécir les lunettes est une grande partie de ce processus.

Source de l’image: Mr.Mikla / Shutterstock

Quant aux téléphones Android, ils se ressemblent tous en ce moment. Qu’il s’agisse du Galaxy S20 (ci-dessus), du Huawei P40 Pro (ci-dessous) ou du OnePlus 8, nous examinons des affichages tout écran perforés avec de minuscules cadres supérieurs et inférieurs. De tous, c’est le P40 qui est sorti avec une nouveauté cette année, un écran qui se plie autour des quatre bords pour minimiser davantage la taille de la lunette. Mais c’est un téléphone qui est une proposition difficile pour les fans d’Android, car il est livré sans aucune application Google.

Source de l’image: Huawei

D’autres, quant à eux, ont des problèmes beaucoup plus importants que le menton, et ce n’est pas la conception de la caméra arrière non plus – c’est ce à quoi le Pixel 5 devrait ressembler:

La série iPhone 12 devrait être lancée début septembre, mais la date de sortie réelle pourrait glisser jusqu’en octobre ou même plus tard en raison de la nouvelle crise de santé des coronavirus.

