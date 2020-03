Une énorme fuite d’iPhone 12 Pro confirmée dans le code iOS 14 – .

La sortie de l’iPhone 12 d’Apple est encore dans au moins 6 mois, mais la conception révisée du téléphone et plusieurs fonctionnalités clés ont déjà fuité.

La plupart des informations dont nous disposons jusqu’à présent sur les smartphones iPhone 12 et iPhone 12 Pro d’Apple proviennent d’une seule source, mais maintenant l’une des principales fonctionnalités de l’iPhone 12 Pro qu’il a révélées a apparemment été confirmée.

La nouvelle fonctionnalité en question pourrait permettre certaines des nouvelles fonctionnalités les plus intéressantes de l’iPhone 12 Pro, qui impliqueraient des capacités de réalité augmentée de nouvelle génération.

En ce qui concerne la sortie de l’iPhone 12 d’Apple, tout est en suspens en ce moment. La pandémie de coronavirus COVID-19 qui a ravagé la Chine dévaste désormais plusieurs parties de l’Europe, et l’épidémie commence tout juste à se propager aux États-Unis. Les choses vont empirer avant de s’améliorer, et les États des États-Unis commencent enfin à forcer certaines entreprises à fermer et à demander aux gens de rester chez eux et de rester isolés autant que possible. Inutile de dire qu’il est déjà beaucoup trop tard pour «aplanir la courbe» et nous sommes probablement à des semaines, voire des jours, de voir une explosion des cas signalés à travers le pays.

Il va sans dire que l’impact du nouveau coronavirus sur les lancements de produits est actuellement le moindre de nos soucis. Cela dit, c’est toujours une affaire énorme et cela aura un impact négatif sérieux sur toutes les plus grandes sociétés d’électronique grand public. Un certain nombre de lancements importants de produits prévus pour 2020 seront probablement retardés. En plus de cela, les gens à travers le pays éprouveront des difficultés financières de ne pas pouvoir aller travailler, donc moins de gens pourront acheter de nouveaux gadgets même s’ils ne sont pas en retard. La série iPhone 12 d’Apple est l’une des plus grandes versions qui auront lieu en 2020, bien que l’on ne sache toujours pas exactement quand les modèles d’iPhone de prochaine génération arriveront dans les magasins. En attendant, l’une des nouvelles fonctionnalités de chapiteau se dirigeant vers l’iPhone 12 Pro et l’iPhone 12 Pro Max vient d’être confirmée grâce à une grosse fuite iOS 14.

Que Apple publie ou non sa nouvelle gamme d’iPhone 12 à temps en septembre prochain, la société annoncera sûrement les nouveaux téléphones dans les délais début septembre. Certains observateurs de l’industrie s’attendent à ce que la sortie de l’iPhone 12 soit retardée jusqu’en octobre ou novembre, tandis que d’autres disent que les téléphones seront toujours lancés en septembre mais l’offre sera limitée. En vérité, personne ne sait vraiment ce qui se passera à ce stade, pas même Apple. Il est beaucoup trop tôt pour savoir exactement quel impact COVID-19 aura sur la fabrication en Chine au cours du reste de l’année.

Bien que les plans de sortie de l’iPhone 12 d’Apple soient toujours un mystère, il n’y a pas beaucoup de mystère autour des téléphones eux-mêmes. L’analyste de TF International Securities, Ming-Chi Kuo, a divulgué les détails de l’iPhone 12 depuis la fin de l’année dernière, et il a le meilleur bilan du secteur lorsqu’il s’agit de révéler les plans d’Apple avant la date prévue.

Selon les excellentes sources de Kuo, les nouveaux modèles d’Apple iPhone 12 présenteront une refonte complète du design qui est essentiellement un croisement entre l’ancien iPhone 5 et la gamme actuelle d’iPhone 11 d’Apple. Le téléphone arborera des bords métalliques plats et un boîtier plus carré, mais le devant comportera toujours un design tout écran cranté et le dos aura la nouvelle gamme de caméras carrées d’Apple. Les téléphones devraient également inclure de nouvelles fonctionnalités comme la 5G et des écrans OLED améliorés avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, mais concentrons-nous sur les nouvelles caméras pour le moment car une nouvelle fuite énorme vient de confirmer l’un des scoops les plus excitants de Kuo.

Un ou plusieurs développeurs iOS tiers ont récemment réussi à mettre la main sur une première version du nouveau logiciel mobile d’Apple, iOS 14. Ils l’ont étudié petit à petit dans le but de découvrir de nouvelles fonctionnalités à venir sur l’iPhone et l’iPad d’Apple. files d’attente, et ils ont trouvé jusqu’à présent beaucoup de morceaux juteux. Plus récemment, une deuxième version inattendue de l’iPhone 9 a été découverte dans le code iOS 14. Et maintenant, une autre grosse fuite vient de frapper le Web.

Selon la source de développeur anonyme de ., la toute première référence à la prochaine génération d’iPhone 12 d’Apple vient d’être découverte dans le code iOS 14 divulgué. La source du blog a trouvé des références à une gamme d’appareils mobiles inédite référencée par le nom de code «d5x», ce qui est parfaitement logique étant donné que la gamme iPhone 11 est appelée dans le code iOS «d4x».

Au-delà de la simple confirmation de l’existence de la prochaine nouvelle série d’iPhone 12, qui n’est pas vraiment une révélation, le développeur a également trouvé des références dans le code à un nouveau capteur de temps de vol (ToF) qui sera ajouté à la caméra arrière à triple objectif sur l’iPhone 12 Pro et l’iPhone 12 Pro Max. Nous savons que cela arrivait depuis la fuite de Ming-Chi Kuo en décembre, mais c’est la première fois que le nouveau capteur ToF est confirmé dans le code iOS réel.

On ne sait toujours pas exactement ce qu’Apple prévoit de faire avec le nouveau capteur sur ses modèles haut de gamme iPhone 12 Pro, mais les capteurs ToF collectent des données de profondeur, donc il y a de très bonnes chances que cela implique la réalité augmentée. Une nouvelle application Apple AR serait en préparation et le nouveau capteur ToF jouera probablement un grand rôle. Nous pouvons également nous attendre à de meilleures photos en mode portrait et à d’autres fonctionnalités similaires sur l’iPhone 12 Pro et l’iPhone 12 Pro Max. Après tout, tout ce qui concerne les données de profondeur 3D sera considérablement amélioré par l’ajout du nouveau capteur ToF.

