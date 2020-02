Une énorme fuite PS5 révèle de nouveaux détails sur l’une des fonctionnalités les plus importantes de Sony – .

Janvier est venu et s’est passé sans que Sony n’annonce l’événement très attendu sur PlayStation Meeting 2020 qui, selon de nombreuses personnes, aura lieu en février 2020. Selon des rapports, la console serait dévoilée au début du mois, ce qui n’est pas possible pour le moment car les invitations n’ont pas encore été envoyé. Dans cet esprit, fin février semble être notre meilleur pari pour le dévoilement de la PS5.

Bien que Sony ne soit pas prêt à partager des invitations pour l’événement de presse, nous avons vu de nombreuses preuves qui semblent suggérer que Sony s’apprête à annoncer la nouvelle console, y compris la nouvelle documentation de marque déposée par Sony auprès des régulateurs avant le lancement officiel de la console . Et nous avons maintenant une toute nouvelle fuite qui semble révéler plus de détails sur la caractéristique la plus importante du nouveau matériel PlayStation 5 de Sony.

Les Xbox Series X et PS5 comporteront les mêmes composants CPU et GPU de base, et ils offriront des performances similaires. Mais Sony peut avoir un avantage sur la Xbox en ce qui concerne la vitesse de stockage, même si les deux appareils seront équipés de disques SSD rapides.

Ni Microsoft ni Sony n’ont dit aux fans combien de stockage intégré chaque console aura. Mais Sony a révélé qu’il repensait le fonctionnement des installations de jeux afin de libérer autant d’espace de stockage que possible – si vous êtes uniquement intéressé par les jeux multijoueurs, par exemple, vous pourrez installer uniquement la partie multijoueur de un jeu. Dans le même temps, les nouvelles consoles permettront des graphismes et des expériences de jeu plus riches, et la PS5 prendra en charge des disques de 100 Go. Ne soyez donc pas surpris de voir que les futurs jeux PS5 pourraient occuper plus d’espace de stockage que les titres PS4.

Une fuite il y a quelques jours a suggéré que les kits de développement PS5 utilisés par les meilleurs développeurs ont à bord des SSD de 1 To, ce qui pourrait être une indication du stockage minimum des versions finales de la nouvelle PlayStation. Par ailleurs, un rapport indique que Sony travaille à offrir jusqu’à 2 To de stockage.

Alors que les SSD deviennent plus abordables, ils sont encore beaucoup plus chers que les disques durs et Sony devra trouver le bon équilibre. Les joueurs voudront beaucoup de stockage rapide sur la console, mais la console ne peut pas être trop chère ou elle pourrait envoyer des joueurs sur la Xbox Series X.

Il y a quelque temps, nous avons appris que Samsung avait peut-être créé de nouveaux SSD pour consoles et ordinateurs de jeu. Ce sont de la variété NVMe PCIe 4.0, et Samsung vient de dévoiler un de ces appareils, le 980 EVO Pro, qui a été annoncé au CES. Il s’agit d’un appareil qui prend en charge des vitesses séquentielles ultra-rapides allant jusqu’à 6 500 Mo / s (lecture) et 5 000 Mo / s (écriture). Le 980 Pro aura des capacités allant jusqu’à 1 To.

Pendant ce temps, le blog néerlandais LetsGoDigital a trouvé des marques pour trois appareils Samsung liés aux SSD, dont Unstoppable Speed, NVMe SSD 980 EVO et NVMe SSD 980 QVO. Le nom de Samsung ne figure nulle part sur la documentation déposée auprès de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), mais les noms sont des cadeaux que nous examinons pour les produits Samsung.

«Vitesse imparable» semble être quelque chose dont Samsung voudrait se vanter en ce qui concerne le stockage sur certains appareils, en particulier les plates-formes de jeu. Le lecteur NVMe SSD 980 QVO semble familier parce que Samsung l’a nommé à la mi-octobre lorsqu’il a partagé la feuille de route SSD pour QLC NAND et 96 couches 3D NAND, comme AnandTech l’a signalé à l’époque. Mais Samsung n’a fourni aucun détail ferme à l’époque:

Samsung a également mentionné les disques clients 860 QVO SATA et 980 QVO NVMe. Étant donné que ces noms ne correspondent pas au schéma de dénomination SSD OEM de Samsung, nous supposons qu’il s’agit de produits de vente au détail à venir, mais Samsung n’a partagé aucun plan de version.

Sans les calendriers de sortie ou les spécifications techniques détaillées, il est difficile d’évaluer l’état des efforts QLC de Samsung, mais le grand nombre de modèles montre clairement que Samsung considère QLC NAND comme une partie très importante de leur portefeuille de stockage à l’avenir.

LetsGoDigital spécule qu’il est peu probable que la PS5 embarque des disques 980 EVO plus chers. Au lieu de cela, les modèles 980 QVO de Samsung équiperont probablement les consoles, ce qui pourrait expliquer pourquoi Samsung a reporté leur introduction et il ne fait que les marquer maintenant. Le 980 QVO pourrait être beaucoup moins cher que le 980 EVO, ce qui devrait aider Sony à maintenir le prix de la PS5 à la barre des 499,99 $.

Source de l’image: Jensen / Epa / REX / Shutterstock

Chris Smith a commencé à écrire sur les gadgets comme un passe-temps, et avant de le savoir, il partageait son point de vue sur les technologies avec des lecteurs du monde entier. Chaque fois qu’il n’écrit pas sur les gadgets, il échoue lamentablement à rester loin d’eux, bien qu’il essaie désespérément. Mais ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose.

.