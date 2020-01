Une énorme fuite vient de révéler toutes les spécifications de toute la gamme Samsung Galaxy S20 – .

Avec l’événement annuel Unpacked 2020 de Samsung qui doit se terminer le 11 février, nous ne sommes qu’à quelques semaines de la société qui présente sa gamme de smartphones de nouvelle génération au monde. Et si vous ne l’avez pas encore entendu, les modèles de smartphones phares de Samsung n’utiliseront pas le surnom S11. Au lieu de cela, la prochaine gamme de smartphones de Samsung sera appelée la série S20.

Cela peut sembler du marketing gadget au premier abord, mais je pense que cela a du sens. À une époque où les versions de smartphones sont devenues un peu banales et incrémentales, un tout nouveau surnom peut aider à créer un peu d’excitation dans les dévoilements de produits qui sont devenus incroyablement routiniers. Après tout, combien de fois pouvons-nous nous enthousiasmer pour un meilleur appareil photo et des internes plus rapides?

Maintenant, cela ne veut pas dire que la série Galaxy S20 reposera uniquement sur le marketing. Loin de là. La série phare S20 de Samsung proposera une multitude de nouvelles fonctionnalités intéressantes et d’améliorations des performances qui rendront l’événement Unpacked du mois prochain intéressant à regarder. Et cela ne veut rien dire du Galaxy Fold de nouvelle génération de la société, un appareil qui serait appelé Galaxy Bloom.

Alors, que savons-nous de la gamme S20 de Samsung? Eh bien, vous pourriez dire que nous savons déjà tout. Samsung ne réussit généralement pas très bien à empêcher les fuites de produits et nous venons de découvrir une douzaine de fuites plus tôt dans la journée. Selon un article sur MySmartPrice couvrant les informations révélées par le défenseur de confiance Ishan Agarwal, la gamme S20 de Samsung comprendra trois appareils: le Galaxy S20 5G, le Galaxy S20 Plus 5G et le Galaxy S20 Ultra 5G.

Source de l’image: MySmartPrice

Voici comment les spécifications de ces modèles se décomposent. Soit dit en passant, les trois appareils auraient jusqu’à 12 Go de RAM.

Galaxy S20 5G

Le produit phare d’entrée de gamme de la société comprendra un écran AMOLED dynamique Infinity-O de 6,2 pouces et 120 Hz. Sous le capot, l’appareil exécutera un chipset Exynos 990 nm et sera livré avec 128 Go de stockage pouvant être augmenté jusqu’à 1 To avec une carte Micro SD. Comme son nom l’indique, l’appareil prend en charge la 5G.

Côté appareil photo, le S20 comprendra un objectif grand angle 12MP, un téléobjectif 64MP et un objectif ultra-large 12MP à l’arrière. Les utilisateurs pourront enregistrer des vidéos en résolution 8K à 30 images par seconde. Les caméras prendront en charge le zoom optique 3X et le zoom numérique jusqu’à 30X. L’avant de l’appareil comportera un capteur 10MP avec prise en charge de l’enregistrement vidéo 4K à 60 images par seconde.

Les dimensions de l’appareil s’enregistrent à 152x68x7,9 mm et pèseront 164 grammes. Comme point de référence, l’iPhone 11 Pro pèse 188 grammes.

En ce qui concerne les autres spécifications à noter, l’appareil sera livré avec une batterie 4000mAH et fonctionnera sous Android 10.0

Galaxy S20 Plus 5G

Un peu plus loin que le S20, le S20 Plus sera doté d’un écran plus grand de 6,7 pouces. Le chipset et les options de stockage du Galaxy S20 Plus 5G sont les mêmes que ceux du S20 d’entrée de gamme.

En ce qui concerne les caméras du S20 Plus 5G, l’appareil ne diffère du S20 que dans la mesure où il dispose également de capteurs de caméra à temps de vol (ToF) à l’arrière.

Le S20 Plus 5G aura une batterie 4500mAH légèrement plus grande.

Galaxy S20 Ultra 5G

Le modèle haut de gamme S20 de Samsung sera doté d’un écran gargantuesque de 6,9 ​​pouces et pèsera 221 grammes. Semblable aux deux modèles ci-dessus, le S20 Ultra 5G fonctionnera également sur un chipset Exynos 990 7 nm.

Côté stockage, le S20 Ultra 5G sera disponible en 128 Go et 512 Go. Le stockage peut également être augmenté jusqu’à 1 To avec une carte Micro SD.

Le schéma de la caméra sur le S20 Ultra 5G semble assez impressionnant et c’est là que l’appareil se démarque vraiment des deux modèles ci-dessus. Plus précisément, l’appareil comportera un objectif grand angle de 108 mégapixels, un téléobjectif 48MP, un objectif ultra large 12MP, ainsi que des capteurs ToF. Le schéma de la caméra prend en charge le zoom optique 10X et le zoom numérique jusqu’à 100X.

L’avant de l’appareil, quant à lui, comportera un tireur 40MP.

Le S20 Ultra 5G aura une batterie 5000mAH légèrement plus grande.

Prix ​​et date de sortie

Des rapports précédents ont relayé que le Galaxy S20 commencerait à 799 $, le S20 Plus à 999 $ et le Galaxy S20 Ultra à 1099 $. Les trois appareils arriveront probablement dans les rayons des magasins le 6 mars.

Source de l’image: Karlis Dambrans / Shutterstock

