Une énorme vente de jeux Nintendo Switch se déroule actuellement sur l'Eshop

Juste à temps pour la virée shopping des Fêtes, Nintendo organise une énorme vente sur un tas de jeux Switch en ce moment. Sur l'Eshop, quelque 750 titres Nintendo Switch sont actuellement en vente.

La vente Eshop propose une multitude de jeux parmi lesquels choisir, allant des petits titres indépendants aux jeux massifs à gros budget. Vous pouvez vous procurer une poignée de jeux Final Fantasy, Final Fantasy VII et Final Fantasy IX, pour environ 50% de réduction. Une collection de titres Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm, dont Ultimate Ninja Storm Trilogy, est également en vente à 50% de réduction.

Ailleurs, vous pouvez saisir des indes bien-aimés comme Bastion et Transistor pour 80% de réduction. Ashen, qui a récemment quitté les coffres Xbox Game Pass, est en vente pour sa sortie multiplateforme officielle. Blasphématoire, Les amis de Ringo Ishikawa, Golf Story, Iconoclasts, Into the Breach, et une flopée d'autres jeux indépendants sont également présentés dans cette vente massive d'Eshop.

Consultez ci-dessous certains jeux Nintendo Switch remarquables en vente, et rendez-vous sur l'Eshop pour le catalogue complet des offres de jeux Switch. La vente d'hiver de Steam est également disponible si vous êtes à la recherche de plus de jeux PC.

Meilleures offres de jeux Nintendo Switch