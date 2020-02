Une épidémie de coronavirus atteint une nouvelle étape effrayante – .

S’il y a un sujet qui retient l’attention du monde entier en ce moment, c’est la propagation du coronavirus COVID-19. Originaire de Chine en décembre, la propagation était initialement lente, mais les choses ont radicalement changé dans les semaines qui ont suivi sa découverte. Maintenant, alors que les responsables de la santé du monde entier se démènent pour réagir, l’épidémie a franchi une nouvelle étape effrayante.

Comme le rapporte NPR, les nouveaux rapports d’infections virales confirmées en Chine – qui ont été massives par rapport à ailleurs dans le monde ces dernières semaines – sont désormais dépassés par les rapports provenant de l’extérieur du pays. C’est une évolution importante et potentiellement effrayante, car elle pourrait signaler un passage de la Chine seule, la plus grande menace de l’épidémie au COVID-19 devenant une véritable pandémie mondiale.

Selon le dernier décompte, il y a maintenant au moins 81 245 cas confirmés d’infection à coronavirus dans le monde. Un site Web mis à jour en direct par la Johns Hopkins Whiting School of Engineering fournit une liste presque en temps réel des nouveaux cas au fur et à mesure qu’ils sont signalés, et la tendance n’est pas particulièrement encourageante.

Alors que des pays comme l’Italie connaissent d’énormes pics de nombre de cas de COVID-19, l’Organisation mondiale de la santé et les Centers for Disease Control and Prevention ont augmenté la fréquence et l’intensité de leurs conseils au grand public. Le CDC, en particulier, a été extrêmement franc dans sa langue, avec des représentants disant aux citoyens américains de s’attendre à une perturbation importante de la vie quotidienne.

Il s’agit évidemment d’un cas «d’espoir pour le meilleur mais préparez-vous au pire», mais le CDC essaie également d’atténuer toute sorte de panique. Il est logique d’avoir des fournitures supplémentaires à portée de main en cas d’urgence, mais déclencher une panique qui dégagerait les étagères des magasins et conduirait à la thésaurisation n’est bon pour personne.

Source de l’image: DIVYAKANT SOLANKI / EPA-EFE / Shutterstock

Mike Wehner a rendu compte de la technologie et des jeux vidéo au cours de la dernière décennie, couvrant les dernières nouvelles et tendances en matière de réalité virtuelle, de vêtements, de smartphones et de technologies futures.

Plus récemment, Mike a été rédacteur technique au Daily Dot et a été présenté dans USA Today, Time.com et dans d’innombrables autres sites Web et imprimés. Son amour de

le reportage est juste derrière sa dépendance au jeu.

