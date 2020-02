Une épidémie de coronavirus pourrait entraîner une pénurie mondiale de Nintendo Switch en avril – .

La santé et la sécurité ont évidemment la priorité sur les affaires en ce qui concerne le coronavirus qui se propage actuellement dans le monde, mais il est impossible d’ignorer l’impact du virus sur pratiquement toutes les industries. Des sources de la chaîne d’approvisionnement indiquent à Bloomberg qu’un goulot d’étranglement de la production provoqué par l’épidémie rendra probablement difficile pour Nintendo de fournir suffisamment de consoles Switch pour répondre à la demande aux États-Unis et en Europe dès avril.

Un approvisionnement limité de composants en provenance de Chine ralentirait la production dans une usine de partenaire d’assemblage de Nintendo au Vietnam, où de nombreuses consoles Switch qui finissent par être vendues aux États-Unis sont construites. Si l’usine ne reçoit pas suffisamment de composants ce mois-ci, cela affectera le nombre d’unités Switch qui arriveront en avril.

Comme le note Bloomberg, ce moment est particulièrement mauvais pour Nintendo, car le prochain épisode de la populaire série Animal Crossing devrait être lancé sur Switch le 20 mars. Animal Crossing: New Horizons est le premier jeu de première partie majeur à avoir basculé sur le Switch depuis Pokemon Sword et Pokemon Shield en novembre dernier, il serait donc particulièrement problématique si une vague de consommateurs cherchant à prendre un Switch n’était pas en mesure de trouver le console sur les étagères des magasins.

“Nous ne voyons actuellement aucun impact majeur sur l’envoi aux États-Unis, mais nous resterons vigilants et prendrons des mesures si nécessaire”, a déclaré un porte-parole de Nintendo à Bloomberg News. “Il est possible que l’approvisionnement soit affecté par le virus s’il se répand et se prolonge.”

Les personnes connaissant les plans de Nintendo disent à Bloomberg que les livraisons de Switch aux États-Unis pour février et mars sont déjà en route depuis l’Asie, ce qui signifie que nous ne ressentirons pas l’impact du goulot d’étranglement au cours des prochaines semaines. Mais les livraisons en avril pourraient finir par être beaucoup plus faibles, c’est à ce moment-là que des problèmes pourraient survenir.

Source de l’image: Jae C Hong / AP / Shutterstock

