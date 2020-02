Une épidémie de coronavirus pourrait retarder le lancement de la PS5 et de la Xbox Series X – .

La PlayStation 5 et la nouvelle Xbox devraient toutes les deux arriver dans les magasins cette saison des fêtes, et elles seront probablement d’énormes vendeurs lors de la saison des achats de Noël. Nous n’avons pas de dates de sortie réelles pour les deux appareils, et des rumeurs proposaient différentes fenêtres de lancement pour les consoles. Certains ont déclaré que la PS5 et la Xbox Series X pourraient tomber fin octobre, d’autres ont indiqué un lancement à la mi-novembre, et certains rapports allaient jusqu’à proposer une date de lancement début décembre pour les nouvelles plates-formes de jeu. Depuis lors, cependant, un nouveau problème est apparu, qui pourrait retarder considérablement le lancement de la PlayStation et de la Xbox, ou du moins empêcher Sony et Microsoft de répondre à la demande initiale. C’est bien sûr le coronavirus, une maladie infectieuse qui a coûté la vie à 638 personnes depuis fin décembre sur plus de 31 500 cas confirmés. Les autorités chinoises, où la plupart de ces cas sont apparus, ont plusieurs régions sous contrôle et ont prolongé les vacances du nouvel an pour réduire le risque d’infection. Étant donné que la plupart des gadgets du monde, consoles de jeux incluses, sont fabriqués en Chine, nous constatons de plus en plus de rapports selon lesquels la production pourrait ralentir et affecter les ventes. Des produits comme l’iPhone et les AirPod sont parmi ceux concernés, et Nintendo a déjà confirmé que sa dernière version du Switch connaîtrait des retards à cause du virus.

Le PDG de Nintendo, Shuntaro Furukawa, a déclaré la semaine dernière que la production de la console était affectée, a rapporté . plus tôt cette semaine. Nintendo a commencé à déplacer une partie de sa production hors de Chine l’année dernière, pour éviter la guerre commerciale, mais cela ne suffit pas pour que la société compense les perturbations causées par l’épidémie.

Les analystes s’attendent maintenant à ce que Sony et Microsoft soient affectés par les fermetures d’usines en Chine. “Le secteur des jeux vidéo est en train de produire, ou commence à changer, une génération de produit sur plusieurs années pour la saison des vacances 2020”, indique une note de recherche du Groupe Jefferies aux investisseurs, par ComicBook. “Si [company] les arrêts dépassent environ un mois, les horaires des matchs seront retardés. Les nouvelles consoles peuvent également souffrir de problèmes d’approvisionnement en raison d’une interruption prolongée, avant leurs lancements prévus à l’automne 2020. »

“96% des consoles de jeux vidéo importées aux États-Unis en 2018 ont été produites en Chine. Alors que des sociétés telles que Nintendo ont délocalisé certaines activités de fabrication à l’étranger, la Chine en représente toujours la majorité.” @ZhugeEX https://t.co/oMGKTNbj2y

– Ryan Browne (@Ryan_Browne_) 6 février 2020

On ne sait pas à quel point le retard serait grave, car nous n’avons pas de date de lancement pour aucun des produits. De plus, il est difficile de savoir quelles usines et combien de temps elles resteront proches. Des chercheurs du monde entier travaillent sur un remède contre le virus, mais un vaccin ne sera pas prêt avant des mois. La Chine, quant à elle, accélère déjà un test de traitement, mais ces premiers essais mettent également du temps à montrer des résultats.

Sony et Microsoft devraient tous deux organiser des événements d’annonce supplémentaires pour la PS5 et la nouvelle Xbox, respectivement, dans les mois à venir. À ce stade, nous espérons connaître les détails de lancement réels des consoles et avoir une meilleure idée de ce à quoi s’attendre de l’épidémie de coronavirus à l’avenir.

