Une épidémie de coronavirus pourrait ruiner le plus grand salon des smartphones de 2020 – .

Aussi dur qu’ils pourraient le combattre, les autorités chinoises n’ont pas encore mis un terme à l’épidémie de coronavirus. Le virus est apparu pour la première fois fin décembre et n’a nécessité qu’un mois pour infecter plus de 24 500 personnes dans le monde, bien que seulement quelques centaines de cas aient été enregistrés en dehors de la Chine. La maladie, dont les symptômes imitent la grippe commune, a tué jusqu’à présent près de 500 patients, dont deux décès ont été enregistrés en dehors de la Chine. Les chercheurs estiment que la maladie se propage à un rythme beaucoup plus rapide qu’on ne le pensait et qu’il pourrait y avoir des dizaines de milliers de personnes infectées qui n’ont pas encore été diagnostiquées.

La bonne nouvelle est que la plupart des gens se remettront de l’infection et qu’un vaccin pourrait empêcher la future propagation du virus 2019-nCoV. Cependant, il nous faudra des mois pour nous y rendre, et le coronavirus ne cessera pas de se propager entre-temps. Dans le processus, le virus pourrait ruiner la plus grande émission mobile du monde, qui est maintenant à moins de trois semaines.

C’est le Mobile World Congress (MWC), qui a lieu fin février de chaque année à Barcelone, en Espagne. Chaque année, des dizaines de milliers de responsables des plus grandes entreprises de téléphonie mobile prennent d’assaut Barcelone pour dévoiler certains de leurs derniers produits. MWC a été le domicile traditionnel de la série Galaxy S au cours des dernières années, bien que Samsung dévoilera le Galaxy S20 près de deux semaines avant l’événement, tout comme il l’a fait avec le Galaxy S10 l’année dernière. C’est parce que la CMM peut être aussi compétitive. Le Galaxy S10 et le Galaxy Fold ont peut-être été annoncés quelques jours avant le début du MWC 2019, mais le téléphone pliable Mate X de Huawei était le sujet de discussion de la ville. La 5G a également été l’une des vedettes du salon de l’année dernière, avec diverses sociétés qui ont lancé ou fait la démonstration de leurs premiers appareils 5G.

Les années précédentes nous ont apporté de nombreuses autres innovations que nous tenons pour acquises sur les téléphones mobiles ces jours-ci, y compris les premiers téléphones tout écran, les batteries qui se rechargent très rapidement, les appareils photo mobiles qui prennent de superbes photos en basse lumière et la technologie de l’appareil photo capable de fournir des optiques massives Zoom. Remontez dans le temps et vous verrez les premiers téléphones 4G LTE à Barcelone, en Espagne. Ou le rival oublié de l’iPod touch 5 pouces de Samsung qui préfigurait l’arrivée du Galaxy Note.

L’édition MWC de cette année pourrait cependant être considérablement affectée par le coronavirus. En quelques heures, deux grands fabricants de smartphones ont confirmé qu’ils n’assisteraient pas au salon, dont le fabricant chinois de smartphones ZTE et le plus grand rival de Samsung en Corée, LG. L’absence de ZTE au MWC pourrait être facilement ignorée par certains consommateurs, mais la décision de LG est certainement surprenante.

«Compte tenu de la sécurité de ses employés et du grand public, LG a décidé de se retirer de l’exposition et de la participation au MWC 2020 plus tard ce mois-ci à Barcelone, en Espagne. Cette décision évitera d’exposer inutilement des centaines d’employés de LG aux voyages internationaux, ce que la plupart des experts en santé ont conseillé », a déclaré LG dans un communiqué de presse. LG organisera des événements distincts pour dévoiler ses produits 2020, a déclaré la société, sans s’engager sur aucune date.

Cela dit, ce n’est pas comme si nous nous attendions à de grandes annonces de la part de LG, compte tenu du manque de fuites détaillant les futurs appareils mobiles de LG. Bien que LG n’ait peut-être même pas de stand au salon, ZTE en aura un.

Le plus grand fabricant chinois de smartphones, quant à lui, dévoilera la série phare P40 à Paris, en France, en mars prochain, comme il l’a fait les années précédentes. La décision n’a rien à voir avec le coronavirus, comme Huawei l’a confirmée bien avant que le virus ne devienne une menace mondiale. Cependant, Huawei devrait dévoiler son prochain téléphone pliable au MWC, ainsi que d’autres nouveaux appareils. La société a confirmé à . que ses plans MWC étaient toujours en cours, mais que les choses «changent constamment».

Par ailleurs, l’organisateur de la CMM GSMA a déclaré mardi qu’il n’avait pas l’intention d’annuler l’événement, même si LG s’était retiré du congrès. “Nous avons parlé à LG et regrettons de ne pas les voir au MWC20 de Barcelone cette année”, a déclaré un porte-parole de la GSMA au même ..

