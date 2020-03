Une épidémie de coronavirus va «changer le paysage» du travail et de la communication – .

Zoom est devenu public en avril 2019. (Photo Nasdaq)

Le PDG de Zoom, Eric Yuan, pense que la réponse à l’épidémie de coronavirus pourrait conduire à un changement fondamental et permanent dans la façon dont les gens travaillent.

“Compte tenu de ce coronavirus, je pense que du jour au lendemain, presque tout le monde a vraiment compris qu’il avait besoin d’un outil comme celui-ci”, a déclaré Yuan à propos du logiciel de visioconférence de son entreprise lors d’une conférence téléphonique cette semaine. «Cela va changer radicalement le paysage. Je crois vraiment en l’avenir, tout le monde [use] vidéo pour la collaboration des travailleurs à distance. “

Des centaines de milliers de travailleurs dans des entreprises technologiques de la région de Seattle, dont Amazon, Microsoft et bien d’autres, travaillent à domicile en raison de la propagation du coronavirus. Cette tendance, qui a laissé les routes notoirement gommées de Seattle pratiquement vides, durera au moins quelques semaines, voire plus, selon l’état du virus.

CONNEXES: WFH 101: Trucs et astuces du front intérieur alors que les techniciens se éloignent pendant la crise des coronavirus

Des outils tels que Zoom et d’autres logiciels de collaboration deviennent instantanément plus cruciaux pour le travail à distance. Zoom CFO Kelly Steckelberg a déclaré que la société a vu une augmentation de l’utilisation pendant l’épidémie, mais n’a donné aucune mesure spécifique. L’augmentation de l’utilisation concerne principalement la version gratuite du logiciel Zoom, et Steckelberg a déclaré qu’il était trop tôt pour dire si la société serait en mesure de le faire profiter à des utilisateurs plus rémunérés.

En Chine, où l’épidémie a commencé, Microsoft a constaté une augmentation de 500% des réunions, des appels et des conférences Microsoft Teams, ainsi qu’une augmentation de 200% des utilisations Teams sur les appareils mobiles.

Des entreprises telles que Zoom, Slack et Microsoft, qui proposent toutes des outils qui facilitent le travail à distance, marchent bien. Les fermetures de bureaux dans le monde pourraient être une aubaine majeure pour les entreprises. Cependant, ils ne veulent pas être perçus comme tentant de tirer parti d’un virus qui a infecté plus de 100 000 personnes dans le monde et fait 3 400 morts.

“L’empathie, l’humanité et le soutien mutuel sont plus importants que les revenus, que la croissance”, a déclaré Yuan de Zoom lorsqu’on lui a demandé de convertir l’augmentation du trafic des utilisateurs gratuits en clients payants.

Zoom et d’autres sociétés de productivité ont vu leurs stocks augmenter dans un contexte de ralentissement pour le marché plus vaste en raison de l’épidémie de COVID-19. Le stock de Zoom a augmenté de plus de 42% depuis fin janvier, lorsque la nouvelle de la propagation du virus a commencé à avoir un impact sur le marché. Le mou est en hausse de 16%. Le S&P 500, un indice des 500 plus grandes actions américaines, a perdu environ 9% au cours de cette période.

Selon l’été dernier, plus de 26 millions d’Américains, soit environ 16% de la main-d’œuvre, passent au moins une partie de leur temps à travailler à distance, selon le Bureau américain des statistiques du travail. Avec l’amélioration de la technologie, le travail à distance est devenu plus courant, mais de nombreuses entreprises inquiètes de la perte de productivité et de collaboration n’ont toujours pas adopté la tendance. Selon Owl Labs, une entreprise de la région de Boston qui fabrique des appareils de vidéoconférence et collecte des données sur le travail à distance, environ 44% des entreprises ne permettent toujours pas aux employés de travailler à distance.

Lors de l’appel aux résultats de Zoom, Yuan a souligné plusieurs sociétés – InVision, Zapier ou Gitlab – qui ont eu du succès sans un seul bureau physique. Zoom, qui a dit aux employés du siège de travailler depuis leur domicile pour l’instant au milieu de l’épidémie, aurait également pu travailler sans bureau, a déclaré Yuan – un signe de sa foi dans le travail à distance.

“J’en ai parlé à certains de mes amis”, a déclaré Yuan. “Si je recommençais avec l’entreprise, je n’aurais pas un seul bureau physique. Beaucoup de gens m’ont demandé “êtes-vous fou?” Ils réalisent que c’est la réalité maintenant. “