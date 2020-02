Une étude affirme que le niveau de rayonnement de l’iPhone 11 Pro est le double de la limite de sécurité fédérale – .

Une nouvelle étude commandée par Penumbra Brands révèle que le rayonnement émanant de l’iPhone 11 Pro est à un niveau considéré comme dangereux pour les consommateurs. Plus précisément, les résultats tabulés par RF Exposure Lab révèlent que le rayonnement de l’iPhone 11 Pro est plus du double de la limite de sécurité existante de la FCC.

Les tests ont été effectués avec un iPhone 11 Pro situé à environ 5 mm d’un mannequin, RF Exposure Lab notant que l’exposition aux radiations pourrait être encore plus prononcée si un téléphone se trouve dans la poche d’un utilisateur.

“Les utilisateurs de téléphones portables devraient se préoccuper de l’exposition aux rayonnements RF”, a déclaré Ryan McCaughey, directeur technique de Penumbra Brands, dans un communiqué de presse. “Les tests montrent que l’iPhone 11 Pro expose potentiellement les gens à plus du double de ce que la FCC a jugé sûr.”

Devriez-vous donc vous inquiéter? Eh bien, vous voudrez peut-être prendre ce rapport avec un énorme grain de sel.

Pour commencer, regardez le tableau ci-dessous.

Cela semble un peu choquant à première vue, bien sûr. Cependant, vous remarquerez qu’un iPhone 11 Pro autonome est mesuré par rapport aux iPhones logés dans des étuis Gadget Guard avec la technologie Alara. Et devinez qui vend ces étuis? Pourquoi Penumbra Brands, bien sûr.

Le site Web de la société se lit en partie:

Les étuis compatibles Alara sont intégrés à une technologie exclusive qui se couple automatiquement aux antennes internes des appareils mobiles, redirigeant le rayonnement loin de l’utilisateur, réduisant ainsi l’exposition au rayonnement du téléphone portable sans dégrader le signal du téléphone. Les résultats des tests dans les laboratoires certifiés FCC montrent que la technologie alara… réduit l’exposition jusqu’à 67% par rapport à un appareil non protégé.

Essentiellement, la société mettant en garde contre les radiations de l’iPhone 11 Pro se trouve être la même entreprise qui vous propose de vous vendre un étui pour iPhone afin de vous protéger contre ces radiations. Comme c’est pratique.

Si tout cela vous semble familier, vous vous souvenez peut-être que le Chicago Tribune a commandé l’année dernière une étude similaire et a constaté que l’iPhone 7 d’Apple émettait des rayonnements à un niveau bien supérieur à la limite fédérale. L’histoire a naturellement gagné en popularité et a incité Apple à fournir à la FCC quelques modèles d’iPhone pour des tests supplémentaires.

Lorsque la poussière a retombé, la FCC a constaté que l’iPhone X, l’iPhone 8 et l’iPhone 7 émettaient un rayonnement bien inférieur à la limite fédérale de rayonnement radiofréquence.

Le rapport complet de la FCC est disponible ici.

Penumbra Brands conteste le rapport de la FCC dans la mesure où ses propres tests utilisaient des modèles d’iPhone standard tandis que les tests de la FCC utilisaient des iPhones fournis par Apple. Il semble cependant hors de portée de la compréhension qu’Apple fournirait sournoisement à la FCC une sorte de modèle d’iPhone modifié afin de fausser les résultats du test. Et pourtant, cela semble être ce que Penumbra Brands sous-entend.

“Lors des récents tests FCC, le modèle d’iPhone XS qui n’était pas fourni par Apple révèle les défauts de test – le rayonnement est 28 fois plus élevé que le rapport d’origine de l’agence”, a déclaré McCaughey. “Cet écart aurait dû être alarmant pour la FCC, mais ils n’ont même pas fait de commentaire à ce sujet. Les consommateurs devraient développer des habitudes d’utilisation du téléphone portable pour se protéger d’une surexposition. »

À ce stade, la seule cause d’alarme vient d’une entreprise disposée à vous vendre une solution à un problème qui, selon la FCC, n’existe pas.

Vous pouvez faire de cette information ce que vous voulez, mais il semble que le rayonnement excessif de l’iPhone 11 Pro ne mérite pas d’être inquiété.

