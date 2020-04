Une étude époustouflante indique que le tabagisme pourrait prévenir les infections à coronavirus – .

Les médecins en France pensent que le tabagisme peut être à la fois bon et mauvais pour les personnes qui risquent de contracter la nouvelle infection à coronavirus.

Le tabagisme est un facteur de risque pour les patients COVID-19, mais une substance particulière dans les cigarettes – la nicotine – pourrait prévenir l’infection chez certaines personnes ou améliorer le pronostic COVID-19.

Les médecins français utiliseront des patchs dans une étude clinique pour voir si la nicotine pourrait prévenir les infections à coronavirus et aider les patients existants.

Le tabagisme est terrible pour vous, comme tout médecin de la planète vous le dira. Le tabagisme est un facteur de risque pour diverses conditions médicales et peut aggraver les résultats pour les patients COVID-19. Fumer des cigarettes ordinaires est mauvais pour les patients qui contractent le nouveau coronavirus, tout comme fumer de l’herbe. C’est parce que les poumons sont le lieu de la principale bataille entre le virus et le système immunitaire. Les complications liées au COVID-19 comprennent l’essoufflement et certaines personnes finissent par nécessiter une oxygénothérapie et des ventilateurs. Mais il s’avère que le tabagisme peut avoir un effet secondaire bénéfique: il pourrait en fait aider à prévenir une nouvelle infection à coronavirus. Cela ne signifie pas que vous devriez commencer à fumer, mais une substance contenue dans les cigarettes pourrait empêcher certaines personnes de contracter la nouvelle maladie, et les médecins français veulent maintenant tester les patchs de nicotine contre COVID-19.

Le tabagisme ne garantit pas que vous n’obtiendrez pas d’infection au COVID-19, et le tabagisme peut aggraver une infection au COVID-19 pour vous. Mais les médecins français ont observé que moins de patients COVID-19 étaient fumeurs que ce à quoi ils s’attendaient, rapporte The Guardian. Une équipe de l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris a rédigé une étude sur le sujet, proposant un essai de patch de nicotine qui pourrait apporter des réponses complémentaires.

“Notre étude transversale suggère fortement que ceux qui fument tous les jours sont beaucoup moins susceptibles de développer une infection symptomatique ou sévère avec Sars-CoV-2 par rapport à la population générale”, indique l’étude Pitié-Salpêtrière. «L’effet est significatif. Il divise le risque par cinq pour les patients ambulatoires et par quatre pour ceux admis à l’hôpital. Nous voyons rarement cela en médecine. »

Les médecins ont observé 480 patients positifs, dont 350 hospitalisés. Parmi les personnes admises, 4,4% étaient des fumeurs réguliers tandis que 5,3% des personnes libérées avaient fumé. L’âge médian des premiers était de 65 ans, tandis que ceux qui présentaient des symptômes moins graves avaient un âge médian de 44 ans. Ces chiffres ne sont pas conformes aux statistiques de la population générale en France. Selon les autorités locales de Santé Publique, environ 40% des personnes âgées de 44 à 53 ans fument et entre 8,8% et 11,3% des personnes âgées de 65 à 75 ans sont des fumeurs.

L’étude semble confirmer les résultats de recherches similaires en Chine. Une étude publiée dans le New England Journal of Medicine fin mars a indiqué que seulement 12,6% des 1 000 patients étaient des fumeurs, un chiffre nettement inférieur aux attentes. Environ 28% des Chinois sont des fumeurs.

Le neurobiologiste français Jean-Pierre Changeux a passé en revue l’étude française et a suggéré que la nicotine pourrait être responsable d’empêcher le nouveau coronavirus d’atteindre certaines cellules du corps. En conséquence, la propagation du virus pourrait être arrêtée. La nicotine pourrait également réduire la réaction immunitaire dans les cas graves de COVID-19. Les travailleurs de la santé de première ligne, les patients COVID-19 et les patients des soins intensifs recevront des patchs de nicotine dans le cadre d’une étude clinique qui tentera de vérifier ces résultats.

Comme pour les autres études COVID-19, des recherches supplémentaires sont nécessaires. Et comme pour d’autres études détaillant les traitements potentiels du coronavirus, vous ne devriez pas prendre les choses en main. Ne commencez pas à fumer ou à utiliser du timbre de nicotine simplement parce qu’une théorie dit que la substance peut prévenir de nouvelles infections à coronavirus ou améliorer le pronostic COVID-19.

